حالات رفض الطلب في مبادرة التمويل العقاري

تستهدف مبادرة التمويل العقاري، التي أعلن عنها البنك المركزي رسميا، خلال الأيام الماضية، تحديدا منتصف يوليو الماضي، بفائدة متناقصة 3%، وسداد يصل إلى 30 سنة كحد أقصى، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية، لكل مواطن مصري، وتحقيق رغبته في امتلاك مسكن، وذلك للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل.

وخلال السطور التالية، ترصد «الوطن»، حالات رفض طلب الاستفادة من مبادرة التمويل العقاري.

حالات رفض طلب الاستفادة من مبادرة التمويل العقاري

- تجاوز عمر المستفيدين 75 عاماً: في حالة تجاوز عمر المستفيدين من المبادرة من المعاشات أو المستفيدين من المعاشات «الابنة أو الزوجة» 75 عاما، عند سداد آخر قسط من القرض مع تحويل المعاش على الجهة الممولة، بالإضافة إلى عدم وجود دخل إضافي للعميل بجانب دخله الأساسي، حتى يتسنى قدرته على سداد القسط.

- الحصول على قروض بنكية: في حالة ثبت حصول العميل على قروض من البنوك تجاوزت 40% من إجمالي دخله الشهري.

- غير مصري الجنسية: إذا كان صاحب الطلب غير مصري الجنسية لن يتم قبول طلبه ويرفض في الحال.

- الاستفادة من مبادرات سابقة: في حالة استفادة العميل المتقدم للحجز أو زوجته، من مبادرات التمويل العقاري السابقة للحصول على وحدة مدعمة.

- محل الإقامة والعمل: حيث يجب أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة الكائن بها الوحدة السكنية المُتقدم لها، أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملة أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة، على أن تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة ذاتها.

- تجاوز سن 60 عاماً: في حالة تجاوز عمر العميل المتقدم 60 عاما «سن المعاش المقرر بقانون التأمينات الاجتماعية، والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019» في نهاية مدة سداد القرض.

مبادرة التمويل العقاري

وتشترط مبادرة التمويل العقاري، أن تكون الوحدة السكنية المستفيدة من المبادرة كاملة المرافق، كاملة التشطيب، قابلة للتسجيل، وليس عليها أي مخالفات، أن تكون الوحدة السكنية، بغرض السكن الدائم، وليس السكن الموسمى أو السياحي.

كما تشترط المبادرة ألا يزيد الدخل الشهري لمحدودى الدخل على 4.5 ألف جنيه للأعزب أو 6 آلاف جنيه للأسرة، وألا تزيد قيمة الوحدة على 350 ألف جنيه.