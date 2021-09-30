رئيس مدينة سيدي غازي يوضح حقيقة اعتداء موظف على بائعة خضار

أكد المهندس علي سلامة، رئيس مدينة سيدي غازي التابعة لمحافظة كفر الشيخ، أن ما تردد بشأن اعتداء أحد الموظفين بالوحدة المحلية على بائعة خضار بالسوق، عار تماما من الصحة، وأنه فوجئ بانتشار صورة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يزعم ناشروها أنه جرى الاعتداء على السيدة داخل السوق.

رئيس المدينة: خصصت أفضل مكان بالسوق لبائعة الخضار

وقال رئيس مدينة سيدي غازي لـ«الوطن»، إن الموضوع بسيط وحدث أثناء عمليه تنظيم للسوق والباعة الجائلين، من خلال حملة إزالة الاشغالات، وزعم البعض اعتداء موظف تحت رئاستي على السيدة، على غير الحقيقة، وحينها ذهبت فوراً إلى بائعة الخضار وتحدثت معها، وأمرت أن تجلس في أحسن مكان وتم التشديد على قسم الإشغالات بحسن معاملة المواطنين.

وأضاف «سلامة»: «لن أسمح أو أقبل أن يُهان مواطن، على الرغم من أنه لم يتم الاعتداء على السيدة، لكني انتقلت إلى مكان الواقعة بعد علمي بالموضوع وانتشار الصورة وتم تقديم الاعتذار للسيدة صاحبة الواقعة بائعة الخضار، ووجهت المسئولين بالمجلس بضرورة الالتزام بتعليمات رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، بعدم التهاون مع أي شخص يتعدى على أدمية المواطن».

«سلامة»: بعض رواد الفيس بوك يوصلون صورة مبتورة

وأوضح أن مواقع التواصل الاجتماعي في كثير من الأوقات تحاول توصيل صورة خاطئة للمواطن، وبالطبع هي صورة مبتورة، ورغم ذلك نقدم الاعتذار على تصرفات لم نفعلها، إذا كان هذا الاعتذار سيطيب خاطر مواطن، مناشدا رواد مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة التحري والتدقيق قبل نشر ما يثير حفيظة الرأي العام: «مكتبي مفتوح وتليفوني معلوم للجميع، ولا نتأخر على أحد».