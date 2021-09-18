110 آلاف جنيه تعويضًا لأسرة كل عامل من ضحايا بيارة الصرف الصحي في سيدي غازي

أعلنت محافظة كفر الشيخ، صرف 110 آلاف جنيه لأسر العمال الأربعة الذين لقوا مصرعهم بمحطة معالجة الصرف الصحي بسيدي غازي، من بينها 100 ألف جنيه من شركة مياه الشرب والصرف الصحي، و10 آلاف جنيه من مديرية التضامن، وأصدر محافظ كفر الشيخ توجيهاته لشركة مياه الشرب والصرف الصحي والتضامن الاجتماعي بضرورة سرعة صرف التعويضات.

النيابة تستدعي المسؤولين للتحقيق

وكانت نيابة كفر الشيخ استعدت عددا من المسؤولين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، لإجراء التحقيقات اللازمة في الواقعة، وبيان المتسبب فيما تعرض له العمال الأربعة، واستدعاء شهود العيان والمصابين في الواقعة.

ولقى 4 عمال مصرعهم في حادث بيارة محطة معالجة الصرف الصحي بسيدي غازي، وهم أحمد أسامة العبد، 30 سنة، مقيم بسيدي غازي، وماجد شعبان بهنسي،37سنة، وعبد الصمد عبد الله عبد الحميد، 27سنة، مقيم بسيدي غازي، وعصام إبراهيم حسين، 30 سنة، وإصابة فهد أحمد أبو شعيشع، 30 سنة مصاب بكدمات وسحجات.

المحافظ ونائبه ينعيان شهداء لقمة العيش

وقد نعى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب المحافظ، الضحايا، معربان عن بالغ حزنهما الشديد للحادث الأليم الذي ألًم بعاملين من شركة مياه الشرب و الصرف الصحي بمدينة سيدى غازى، وذلك أثناء تأدية عملهم، داعيا المولى العلى القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

ونعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة المهندس محمد مفتاح، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، شهداء لقمة العيش ضحايا بيارة الصرف الصحي بمحطة سيدي غازي، الذين لقوا مصرعهم الأربعاء الماضي، أثناء عملهم بالبيارة، وذلك في بيان رسمي كأول رد من قبل الشركة على وفاة الضحايا.