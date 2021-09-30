استمرار اعتداء الاحتلال على طلبة المدارس في نابلس بالضفة الغربية

لليوم الثاني على التوالي تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها، على عدد من طلبة قرية اللبن الشرقية ومنعتهم من الوصول إلى مدرستهم «مدرسة الساوية - اللبن الثانوية المختلطة»، بمحافظة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

مواجهات بين طلبة المداس في نابلس وبين قوات الاحتلال

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» فإن جنود الاحتلال اقتحموا القرية وانتشرت القوات على مدخلها، وباشروا الاعتداء على الطلاب بإلقاء قنابل الصوت باتجاه الطلبة ومنعوهم من الوصول إلى مدرستهم، ما أدى لاندلاع مواجهات في المكان.

استشهاد شاب وإصابة آخر في جنين

وفي السياق ذاته استشهد شاب وأصيب اثنان آخران، فجر اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة برقين، جنوب غرب محافظة جنين، وكان مصدر طبي في مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي، قد قال إن الشاب الذي استشهد متأثرا بإصابته هو الشهيد علاء ناصر محمد زيود، 22 عاما، من بلدة السيلة الحارثية غرب جنين.

حصار ومواجهات

وأوضح شهود عيان لـ«وفا»، أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال حاصرت منزلا في منطقة «المطلة» الواقعة بين بلدتي اليامون وبرقين، وانتشرت في محيطه، وأفادوا أنّ قوة مستعربة من قوات الاحتلال قد صوبوا بنادقهم وأطلقوا النار على الشهيد «زيود» من مسافة الصفر في محيط المنزل الذي قامت بمحاصرته، ما أدى إلى استشهاده، وإصابة مواطنين آخرين جرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

مجزرة في القدس وجنين

وكان الشهيد «زيود» قد أصيب برصاصتين في الصدر، ورصاصة في الرقبة، وأخرى في الفخذ الأيمن، وذلك حسبما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية. وقبل نحو 4 أيام ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة في مدينتي القدس وجنين، راح ضحيتها ثلاثة شبان وهم: أحمد زهران، ومحمود حميدان، وزكريا بدوان، أسامة ياسر صبح، 22 عاما، ويوسف محمد صبح، 16 عاما.