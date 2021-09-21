المشير طنطاوي عن حرب أكتوبر: «كان نفسي استشهد» (فيديو)

«الشظايا في جسمي لحد دلوقتي».. هكذا تحدث المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، عن بطولته في حرب أكتوبر المجيدة، والذي وافته المنية، صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 86 عامًا.

وأضاف، المشير، خلال فيديو بثته قناة إكسترا نيوز، اليوم، مخاطبًا رجال القوات المسلحة: أنا حاربت في 4 - 5 حروب من سنة 56 وفي وقت من الأوقات كان نفسي استشهد والله العظيم تلاتة.. كنت بقول ياريت الواحد يستشهد وربنا أراد والشظايا في جسمي لحد دلوقتي بس أنا ماسك نفسي».

مشهد آخر لـ«طنطاوي» مع جنود القوات المسلحة إبان أحداث يناير، موجهًا حديثه لهم: «ميهمكش وكل حاجة هتبقى فل إن شاء الله مصر محتاجانا دلوقتي».

وكان طنطاوي هو قائد الكتيبة 16 التي قدمت بطولات عظيمة في حرب أكتوبر المجيدة، والتي تحدث عنها طنطاوي وقت أن كان برتبة عميد قائلًا: «الكتيبة 16 كانت من أوائل الكتائب اللي عبرت قناة السويس، إذ تم الدفع بعناصر اقتناص الدبابات وكانت أحد العناصر التي رفعت علم مصر في الضفة الشرقية قبل عبور القوات الرئيسية».

الرئيس السيسي ينعى المشير طنطاوي

ونعى الرئيس عبدالفتاح السيسي المشير طنطاوي، قائلًا: إن مصر فقدت رجلا من أخلص أبنائها وأحد رموزها العسكرية، الذي وهب حياته لخدمة وطنه لأكثر من نصف قرن، مؤكدًا أنّ المشير طنطاوي بطل من أبطال حرب أكتوبر المجيدة، ساهم خلالها في صناعة أعظم الأمجاد والبطولات التي سُجلت بحروف من نور في التاريخ المصري، وكان قائدا ورجل دولة، تولى مسؤولية إدارة دفّة البلاد في فترة غاية في الصعوبة، تصدى خلالها بحكمة واقتدار للمخاطر التي أحاطت بمصر.