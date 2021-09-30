بدء تدريب معلمي الدراسات الاجتماعية على مناهج «رابعة ابتدائي» 3 أكتوبر

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا للمديريات التعليمية، بمواعيد تدريب الدراسات الاجتماعية، للصف الرابع الابتدائي، بناء على التعديل الوارد من مركز تطوير المناهج، في إطار استكمال الجهود التي تبذلها الوزارة بخطة تدريب الصف الرابع، والتي تبدأ يوم الأحد 3 أكتوبر المقبل، وتنتهي الأربعاء، استعدادا للعام الدراسي الجديد 2021/2022، والذي ينطلق يوم 9 أكتوبر المقبل طبقاً للخريطة الزمنية المعلنة مسبقاً والمعتمدة من وزير التربية والتعليم.

مواعيد تدريبات معلمي الدراسات الاجتماعية وتكنولوجيا المعلومات

وحددت وزارة التربية والتعليم مواعيد التدريبات لمعلمي الدراسات الاجتماعية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمهارات المهنية وهي كالتالي:-

- 3 أكتوبر تدريب معلمي وموجهي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات «9-12 ص» ومعلمي وموجهي المهارات المهنية «الاقتصاد المنزلي - المجال الصناعي - الإعلام التربوي - المكتبات - المسرح» من 1-4 ظهرا.

- 4 أكتوبر تدريب معلمي وموجهي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات «9-12 ص» ومعلمي وموجهي المهارات المهنية «الاقتصاد المنزلي - المجال الصناعي - الإعلام التربوي - المكتبات - المسرح» من 1-4 ظهرا.

- 5 أكتوبر معلمي وموجهي الدراسات الاجتماعية.

- 6 أكتوبر معلمي وموجهي الدراسات الاجتماعية.

المناهج الدراسية للصف الرابع الابتدائي

حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم، المناهج الدراسية الجديدة للصف الرابع الابتدائي، والتي تهدف إلى قياس مدى فهم الطالب لمخرجات التعلم لكل مقرر دراسي، والتي تهتم بتنمية مهارات الطلاب وتنمي الفهم، بآليات جديدة للتقييم، وعقد ثلاثة اختبارات في كل فصل دراسي، يشمل المواد الآتية:-

- مادة الدراسات الاجتماعية.

- مادة الرياضيات.

- مادة اللغة العربية.

- مادة العلوم.

- مادة اللغة الإنجليزية «Connect».

- مادة التربية الموسيقية.

- أنشطة التوكاتسو.

- مادة المهارات المهنية.

- مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

- مادة التربية البدنية والصحية.

- مادة القيم واحترام الآخر.

- مادة التربية الدينية «الإسلامية أو المسيحية».

- مادة التربية الفنية.

- مادة اللغة الإنجليزية «Connect Plus» للمدارس الرسمية والخاصة التي تدرس باللغة الإنجليزية.