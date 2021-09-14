الأسبوع المقبل.. بدء تدريب المعلمين على المناهج الجديدة للصف الرابع الابتدائي

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، أنه سيتم البدء في تدريب المعلمين على المناهج الجديدة للصف الرابع الابتدائي، الأسبوع المقبل، بحيث يكون هناك وقت كافٍ؛ لتعريفهم بمناهج كل مادة على حده، وتوعيتهم بالطريقة المثالية للشرح وتقديم المنهج بشكل علمي للأطفال، دون تعقيد أو تعحيز.

ولفت المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أنه سيتم انتقاء مجموعة من معلمي الصف الرابع الابتدائي؛ لتدريبهم أولا من خلال المتخصصين الذين وضعوا المناهج الجديدة، وبعدها يقوم من خضعوا للتدريب، لتنظيم حلقات تدريبية في المحافظات مع باقي المعلمين الموكل لهم تدريس المناهج.

التدريب يشمل التعريف بالمناهج وطرق شرحها وتبسيطها للأطفال

وقال إن الوزارة تهدف من وراء ذلك، لأن يكون من بين المعلمين «مدربين» على المناهج الجديدة، لكن البداية ستكون من المتخصصين الذين وضعوا المناهج؛ لأنهم الأجدر بمعرفة تفاصيلها ومعاييرها وطريقة تقديمها للطلاب بأسلوب علمي سهل وبسيط ودون تعقيد أو تعجيز.

مناهج الصف الرابع وضعتها مؤسسات تربوية دولية

وأشار المصدر إلى أن المناهج الجديدة للصف الرابع الابتدائي «عالمية»، وجرى وضعها بالتعاون مع مؤسسات تربوية دولية، لكن العنصر الأهم كان المتخصصون في مركز تطوير المناهج، وبالتالي فإنه من الضروري تكثيف التدريب باعتبار أن المعلم حلقة الوصل بين المتلقي «الطفل)» وواضع المنهج.

إعلان تفاصيل مناهج رابعة إبتدائي قبل الدراسة.. والقصيدة المتداولة غير صحيحة

وأكد أن تدريبات المعلمين مستمرة في الوقت الحالي، لباقي الصفوف الابتدائية وحتى الصف الثالث الإعدادي، بحيث يتم تعريفهم بأحدث الأساليب التربوية في الشرح وتقديم المعلومة والتعامل مع ضعاف المستوى، قبل انطلاق الدراسة رسميا، لافتًا إلى أن كتب الصف الرابع الابتدائي يتم طباعتها بالمطابع، وأن القصيدة المتداولة علي صفحات التواصل الاجتماعي فى كتاب للصف الرابع الابتدائي لأحد الشعراء، والمنسوبة للشاعر أحمد شوقى بالخطأ، غير صحيحه وليس داخل الكتاب.

ولفت المصدر إلى أن الوزارة تحقق في هذا الأمر ومعرفة اسم الكتاب الموجود بداخله هذه القصيدة، وهل هو كتاب خارجي وحاصل على ترخيص طباعة وتداول من قبل الوزارة من عدمه؟.