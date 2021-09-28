يبحث كثير من أولياء الأمور عبر مؤشر البحث جوجل، عن تفاصيل النظام الجديد للصف الرابع الابتدائي، التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والمقررات الدراسية وأسلوب التقييم للصف الرابع من المرحلة الابتدائية للعام الدراسي 2021/2022، والذي يعتمد على قياس مخرجات التعلم للمواد الدراسية المطورة.

تفاصيل النظام الجديد للصف الرابع الابتدائي

وترصد السطور التالية نظام التقييم للصف الرابع الابتدائي، كما يلي:

-عقد 3 اختبارات في الفصل الدراسي الواحد لطلاب المرحلة الابتدائية.

- تُحسب درجة الطالب في المقرر الدراسي الواحد في الفصل الدراسي من خلال مجموع درجات الاختبارات الثلاثة والمهام الأدائية ودرجات المواظبة.

- حساب الاجتياز من خلال احتساب المتوسط الحسابي لمجموع درجاته لكل فصل دراسي (مجموع درجات الفصل الدراسي الأول + مجموع درجات الفصل الدراسي الثاني مقسومة على 2) على أن يتم تحويل الدرجات إلى ألوان.

- مجموع الدرجات لكل المقررات متساوية وتحسب من 100، وتعطى للطالب في صورة ألوان.

- حساب الاجتياز من خلال حساب المتوسط الحسابي لمجموع درجاته لكل فصل دراسي (مجموع درجات الفصل الدراسي الأول + مجموع درجات الفصل الدراسي الثاني مقسومة على 2) على أن يتم تحويل الدرجات إلى ألوان.

- التربية الفنية والرياضية والموسيقية لا يعتبر الطالب ناجحًا إلا عند حضوره نسبة لا تقل عن 80% من عدد الحصص في كل منها.

- نتيجة التقييم في صورة 4 ألوان تعبر عن مدى اكتساب المتعلم للمعارف والمهارات.

أدوات للتقييم النظام الجديد للصف الرابع الابتدائي

وحددت وزارة التربية والتعليم 5 أدوات للتقييم النظام الجديد للصف الرابع الابتدائي، كما يلي:

1- تحقيق معدل حضور لا يقل عن 80% بالنسبة للتربية الرياضية والتربية الفنية والتربية الموسيقية والاختبارات.

2- المواظبة على الحضور.

3- الاختبارات.

4- المهام الأدائية.

5- تقويم تكويني وفقًا لمعدلات الأداء وذلك لمقرر القيم واحترام الآخر.

المواد الدراسية للصف الرابع الابتدائي

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المواد الدراسية المقرر تطبيقها على الصف الرابع الابتدائي بمدارس التعليم العام، كما يلي:

- مادة اللغة العربية.

- مادة العلوم.

- مادة الدراسات الاجتماعية.

- مادة الرياضيات.

- مادة اللغة الإنجليزية (Connect).

- مادة القيم واحترام الآخر.

- مادة التربية الدينية "الإسلامية، أو المسيحية".

- مادة المهارات المهنية.

- مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

- مادة التربية البدنية والصحية.

- مادة التربية الفنية.

- مادة التربية الموسيقية.

- أنشطة التوكاتسو.

- مادة اللغة الإنجليزية (Connect Plus) للمدارس الرسمية والخاصة التي تدرس باللغة الإنجليزية.