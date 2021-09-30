إزالة التعديات على مجرى النيل.. حملة كبرى للتخلص من 192 ألف حالة

بعد أيام قليلة من توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إزالة التعديات على مجرى النيل خلال ستة أشهر، أكد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، في تصريحات لـ«الوطن» أن حجم التعديات على نهر النيل والمجاري المائية بلغ منذ احداث 25 يناير 800 ألف حالة تعد، كما بلغ حجم ما تم إزالته على نهر النيل والترع والمصارف 584 ألف حالة إزالة حتى أغسطس الماضي، لافتا إلى أنه تتبقى 192 ألف حالة تعد.

مناقشة إزالة التعديات على مجرى النيل في اجتماع للوزير

وأضاف أنه جرى إطلاق حملة إنقاذ نهر النيل في أغسطس 2015 برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتمكنت من إزالة التعديات التي كانت بسبب مرحلة الانفلات الأمني عقب أحداث 2011، فالتعديات على النيل أعاقت مجرى فرع رشيد ولم يستوعب إلا 30 مليون متر مكعب من المياه بدلاً من 80 مليون في السابق.

وأشار إلى أن التعديات على مجرى النيل تنوعت التعديات بين مبانٍ خرسانية أو مبانٍ بالطوب الأحمر أو أسوار أو تشوينات أو زراعة جسور المصارف أو ردم بالجسور أو قطع جسور.

وعقد الوزير اجتماعا، صباح اليوم، مع وكلاء الوزارة ورؤساء الهيئات والقطاعات لبحث كيفية إزالة التعديات على مجرى النيل.

وزير الري: إزالة التعديات على مجرى النيل النيل خلال 6 أشهر

خلال الاجتماع، استعرض الوزير تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإزالة التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه خلال افتتاح محطة بحر البقر، الاثنين الماضي، في غضون ستة أشهر، بعدما أكد وزير الري في كلمته أن فرع رشيد أصبح غير قادر على استيعاب أكثر من 30 مليون متر مكعب بعدما كان يتسع لـ80 مليونًا في السابق وذلك بفعل التعديات.

خلال الاجتماع الذي عقد اليوم، وجه الوزير بالتصدي بكل حسم لجميع أشكال التعديات والمخالفات على المجاري المائية وأملاك الري بجميع الإدارات في المحافظات وإزالتها فورا، بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والتنمية المحلية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن بإحالة المعتدين إلى النيابات العسكرية، وذلك لضمان حسن أداء وكفاءة سير العمل وتوفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة الاستخدامات.