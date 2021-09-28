تنفيذا لتوجيهات الدولة.. القاهرة تنفذ 11 قرار إزالة تعديات على النيل

في إطار توجيهات القيادة السياسية بإزالة التعديات على المجارى المائية وضرورة إعلاء كلمة القانون والضرب بيد من حديد ضد المخالفين، تابع اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، جهود حي حلوان في إطار الموجة 18 لإزالة التعديات على أراضي الدولة.

وتم تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة من الإدارة العامة لحماية النيل بالقاهرة الكبرى والمستهدف تنفيذها ضمن الموجة الثامنة عشر والتي تقضي بإزالة كل التعديات الواقعة على مجرى نهر النيل، حيث تم تنفيذ 11 قرار إزالة من 13 قرارا بمنطقة البر الشرقي لمجرى نهر النيل ناحية ركن فاروق وخلف مفكو حلوان وكفر العلو بحلوان بأرقام 74 لسنة 2021 وتطورت المخالفة وصدر قرارات إزالة بأرقام 245 لسنة 2021، وقرار 75 لسنة 2021، 95 لسنة 2021، 190 و86 و266 و225 و223 و192 و26 و78 لسنة 2021 لإزالة تلك المخالفات وهي عبارة قواعد أسمنتية وأعمدة مسلحة وحوائط من الطوب وبناء من 4 طوابق ومخالفات أخرى تم إزالتها بمعاونة الأجهزة المعنية بالحي وقسم شرطة حلوان وشرطة المرافق وإدارة شرطة مسطحات القاهرة ومسؤولي الإدارة العامة لحماية النيل وتم تحرير محضر إداري بقسم شرطة حلوان رقم 12070 لسنة 2021 إداري حلوان.

غلق 7 مخازن وفندق بحي الأزبكية

من ناحية أخرى، أغلق حي الأزبكية برئاسة اللواء يحيى الأدغم، رئيس الحي، 7 مخازن بشارع كلوت بك ومحل، بالإضافة إلى غلق فندق مخالف بشارع سليمان الحلبي لعدم وجود ترخيص وتنفيذا لتعليمات محافظ القاهرة بغلق المخازن المخالفة التي تستغل في أنشطة تجارية دون ترخيص.

غلق سنتر تعليمي ومحلات مخالفة

وفي حي شرق مدينة نصر تم شن حملة لتنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا أسفرت عن غلق سنتر تعليمى بشارع سامى عبد الرازق، علاوة على غلق محل بلاى ستيشن وتشميع ورشة ميكانيكى سيارات ومحل كوافير سيدات ومحل ترزى وديكور بشارع حمودة محمود لإدارتهم بدون ترخيص، علاوة على 4 محلات طيور ومأكولات بسبب مخالفة الإجراءات.