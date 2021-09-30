التنسيق الحضاري يناقش إصداره الجديد «جاردن سيتى».. الأحد

يعقد الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد أبو سعدة حلقة نقاشية لمناقشة كتاب «جاردن سيتي المدينة الحدائقية .. اسم ومعنى» الذي يعد ثاني كتاب في سلسلة ذاكرة المدينة التي أطلقها الجهاز للحفاظ على التراث المادي واللامادي للمدن المصرية ذات الطابع المعماري المتميز، وذلك في السادسة مساء الأحد 3 أكتوبر 2021 بمقر الجهاز بقلعة صلاح الدين.

ويناقش الكتاب الذي يعد قيمة مرجعية للقارئ العادي أو للمتخصصين في التراث المعماري، مجموعة متخصصة ومتميزة من أساتذة العمارة وهم الدكتور سهير حواس أستاذ التخطيط العمراني بكلية الهندسة جامعة القاهرة، الدكتورة سحر عطية أستاذ العمارة والتصميم العمراني كلية هندسة جامعة القاهرة، الدكتور عباس الزعفرانى الأستاذ بكلية التخطيط الاقليمى والعمرانى في جامعة القاهرة، الدكتور محمد حسام الدين إسماعيل أستاذ الآثار الإسلامية كلية الآداب جامعة عين شمس رئيس فريق عمل الكتاب، ويدير الندوة الإعلامي الكبير الدكتور جمال الشاعر.

ملامح كتاب جاردن سيتي

ويضم الكتاب مجموعة هائلة من المراجع العلمية التي تزيد من قيمة الكتاب المتميز أيضا، والتي بذل فيها فريق عمل الكتاب مجهود كبير ليليق الكتاب بحي جاردن سيتى العريق وتكون فريق العمل من الدكتور حسام الدين إسماعيل عبدالفتاح أستاذ الآثار الإسلامية بكلية الآداب جامعة عين شمس ورئيس الفريق البحثي للكتاب، الدكتور إسلام عاصم عبدالكريم بيومي رئيس قسم الإرشاد السياحي بالمعهد العالي للسياحة وترميم الآثار بأبي قير ، الدكتورة هايدي أحمد شلبي مدير الإدارة العامة لحفاظ المباني والمناطق التاريخية بالجهاز، الدكتور إسلام أحمد عبد القدوس مدرس الهندسة المعمارية بالمعهد العالي لتكنولوجيا الهندسة بالبحيرة ، الدكتور محمد سعد الرشيدي المشرف على إدارة النشر، كريمة نصر مدرس مساعد جامعة عين شمس، إسراء حميدو أبو زيد باحث ماجستير جامعة عين شمس، رشا محمد عبدالعزيز باحث بوزارة الآثار، تامر البدري جرافيك، جورج فخري تصوير فوتوغرافي، أيمن غراب تدقيق لغوي، علاء شقوير.

يذكر أن الجهاز يهدف من خلال ذاكرة المدينة إلى توثيق وتأريخ القيمة المعمارية والعمرانية والحياة الاجتماعية للمدن المتميزة معماريا التي وضع لها الجهاز حدود واشتراطات لحمايتها والحفاظ عليها، وكان أول إصداراتها كتاب «جزيرة الزمالك.. القيمة والتراث».