بعد رفع دعم كورونا 800 ألف مواطن على حافة الفقر في بريطانيا

تستعد بنوك الطعام الخيرية في بريطانيا للأسوأ حيث تبدأ الحكومة البريطانية في إنهاء إجراءات مساعدات طارئة جرى وضعها لتخفيف تأثير جائحة فيروس كورونا على ملايين العمال والأسر ذات الدخل المنخفض، وذلك بحسب تقارير لوكالة رويترز للأنباء، وقالت صحيفة الجارديان البريطانية إنه سيجرى اقتطاع دفعة أسبوعية إضافية قدرها 20 جنيهًا إسترلينيًا لدعم الأسر الأكثر فقرًا في البلاد خلال الشهر المقبل، حيث يواجه أكثر من مليون عامل مستقبلًا غير مؤكد عندما تصبح بريطانيا أول اقتصاد كبير يوقف برنامج دعم بعض الوظائف التي حظيت بمميزات منذ بداية جائحة كورونا.

قلق في بنوك الطعام بسبب رفع الدعم

وتابع تقرير الجارديان أن بنوك الطعام، التي توزع سلعًا أساسية من المكرونة المجففة إلى أغذية الأطفال، تشعر بالقلق بشكل خاص بشأن فقدان ميزة زيادة الإئتمان الشامل، وهو نوع من الدعم يقدم للأشخاص في سن العمل من ذوي الدخل المنخفض، ويطالب بزيادته ما يقرب من 6 ملايين شخص، وفقًا للإحصاءات الرسمية، وتأتي الخطوة البريطانية في الوقت الذي تبدأ فيه دول أخرى إنهاء برامج المساعدات الحكومية التي أعلن عنها العام الماضي حيث تسبب فيروس كوفيد 19 في أضرار الاقتصاد العالمي، وفي الولايات المتحدة، وانتهت إعانات البطالة الوبائية التي دعمت ملايين العاطلين عن العمل وعمال الوظائف المؤقتة وأصحاب الأعمال في أوائل الشهر الحالي، كما أعلنت أستراليا وكندا عن خطط لإنهاء دعم الدخل في المستقبل القريب.

800 ألف بريطاني على حافة الفقر

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية، إن زيادة الدخل كانت تهدف دائمًا إلى أن تكون مؤقتة وكانت فعالة في تخفيف تأثير الوباء على تمويل الأسرة، مضيفًا أن التركيز الآن ينصب على مساعدة الناس على العودة إلى العمل، وعلى الصعيد المحلي في بريطانيا، نتيجة لتلك القرارات سيتضرر حوالي 800 ألف شخص بسبب خفض المساعدات، وفقًا لمعهد ليجاتوم وهو مركز أبحاث بريطاني.