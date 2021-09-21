فاوتشي: لا يمكن القضاء على فيروس كورونا بشكل كامل ولكن نسيطر عليه

قال كبير المستشارين الطبيين للبيت الأبيض، الدكتور أنتوني فاوتشي، إنه لا يزال بحاجة إلى معرفة ما إذا كانت الولايات المتحدة ستقبل المسافرين من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بلقاح أسترازينيكا أم لا، وإن التطعيم في العالم أمر بالغ الأهمية لتقليل تأثير فيروس كورونا.

وأوضح «فاوتشي» في حديثه لبي بي سي راديو 4، اليوم، أن القرار النهائي بشأن لقاح استرازينيكا يقع على عاتق مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، لكنه لا يعتقد أن هناك سببًا يجعل هناك مشكلة مع من تلقوا لقاح أسترازينيكا.

طبيب البيت الأبيض يطالب بسياسة سفر موحدة لجميع البلدان

وتابع فاوتشي، قائلا: «نظرًا لحقيقة أن الوضع في الولايات المتحدة يمكن مقارنته في كثير من النواحي مع البلدان الأخرى، بما في ذلك المملكة المتحدة، لذلك نشعر أننا نريد أن تكون لدينا سياسة موحدة للسفر لجميع البلدان وتجنب الارتباك وتجنب أي شعور بأن دولة ما لا يتم تفضيلها أو تفضيلها على دولة أخرى، وهذا يعني أن يكون لديك سياسة موحدة تتطلب التطعيمات والاختبار على الأقل يومين قبل ركوب الطائرة للمجيء إلى البلاد، وأعتقد أن هذا يجعل الأمور أقل تعقيدًا بكثير وأعتقد أن هذا هو نوع الأشياء التي يمكن أن تكون مقبولة لمعظم البلدان».

درجة ومدى التطعيم العالمي يثيران القلق

وأوضح «فاوتشي» أن أحد الأشياء التي تثير قلقًا أكثر حول تطور متغيرات فيروس كورونا ليس السفر ولكن درجة ومدى التطعيم العالمي، وكلما أسرع العالم في تلقيح المواطنين بشكل أساسي، بما في ذلك البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، زادت فرصة عدم السماح للمتغيرات بالظهور، وقال إنه يعتقد أن الولايات المتحدة والبلدان المتقدمة مثل المملكة المتحدة، لديها القدرة على إصدار جرعات معززة من اللقاح وتوزيع اللقاحات في جميع أنحاء العالم، وأضاف: «نعتقد أننا بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لإيصال الجرعات إلى بقية العالم، لكننا نعتقد أنه يمكننا القيام بالأمرين في نفس الوقت».

السيطرة على كورونا دون القضاء عليها

كما قال «فاوتشي» إنه لا يعتقد أنه يمكن القضاء على فيروس كورونا بشكل كامل، لكن يمكن السيطرة عليه بشكل أفضل، وتابع: «لا أعتقد أنه يمكننا القضاء على الفيروس بمعنى إزالته تمامًا من الكوكب، ما أعتقد أنه يمكننا القيام به هو تحكم أفضل بشكل كبير، وربما في بعض البلدان حتى القضاء عليه، وهذا سيعتمد علينا، وإذا طبقنا برنامج لقاح بشكل صارم للغاية، فيمكننا التقليل بشكل كبير من تأثير هذا الفيروس علينا في السنوات القادمة.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت أنها سترفع قيود السفر الخاصة بفيروس كورونا عن الركاب الذين تم تطعيمهم بالكامل من المملكة المتحدة ومعظم دول الاتحاد الأوروبي في أوائل نوفمبر.