مدرب منتخب السيدات لكرة القدم: وادي دجلة قادر على تخطي دور المجموعات بدوري الأبطال

قال محمد كمال، المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات، عن استضافة مصر أول نسخة من دوري أبطال أفريقيا، إن هذه البطولة الثانية خلال شهرين التي تستضيفها مصر لمنافسات كرة القدم سيدات، حيث سبق لها وأن استضافت البطولة العربية.

منافسات قوية في دوري أبطال أفريقيا

وأضاف «كمال» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر، أن دوري أبطال أفريقيا سيشهد منافسات قوية، بمشاركة وادي دجلة ممثل مصر بصفته بطل الدوري: «مجموعته في المتناول حيث تضم أندية مالي ومالابو كينجز الغيني الاستوائي، وسيكوندي هاساكاس الغاني، وأتمنى أن يتأهل منها».

مجموعة الموت

وتابع المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات: «أما بالنسبة لمنافسات المجموعة الثانية فهي قاتلة، وفيها الجيش الملكي المغربي وصن داونز وكوينز الكيني، ويمكن تسميتها مجموعة الموت».

وأكد أن كل الفرق المشاركة في البطولة مميزة للغاية في بلدها وفازت ببطولة الدوري حوالي 7 مرات، مشيرًا إلى أن هذه البطولة تدفع في اتجاه انتشار اللعبة، وبخاصة أن النادي الأهلي أسس أكاديمية كنواة لتأسيس فريق لكرة القدم النسائية.

ولفت إلى أن هذه البطولة ستمثل إضافة قوية للاعبات وادي دجلة، وبخاصة أنهن يمثلن عددا لا بأس به من المنتخب الوطني الذي يضم الجونة والبنك الأهلي.

وأشار إلى أنه فاز بـ13 بطولة دوري رفقة وادي دجلة، مؤكدًا أنه قادر على تخطي الدور الأول من البطولة ويستطيع الذهاب إلى أبعد نقطة في المنافسات.