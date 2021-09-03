الزمالك يطلب رسميا ضم ثنائي وادي دجلة

كشف مصدر مسؤول داخل نادي وادي دجلة عن وصول خطاب رسمي من مسؤولي نادي الزمالك طلبوا من خلاله التعاقد بشكل رسمي مع الثنائي محمد عبد العاطي في مركز منتصف الملعب وأحمد عاطف في مركز الجناح، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وشدد المصدر لـ«الوطن سبورت»، على أن إدارة دجلة تتشاور حاليا للرد على عرض نادي الزمالك بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة، مشيرًا إلى أنه من المتوقع طلب رقم كبير جدًا من أجل الموافقة على رحيل الثنائي للقلعة البيضاء.

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