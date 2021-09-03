الزمالك يطلب رسميا ضم ثنائي وادي دجلة
كتب:
الوطن
08:50 م | الجمعة 03 سبتمبر 2021
أحمد عاطف
كشف مصدر مسؤول داخل نادي وادي دجلة عن وصول خطاب رسمي من مسؤولي نادي الزمالك طلبوا من خلاله التعاقد بشكل رسمي مع الثنائي محمد عبد العاطي في مركز منتصف الملعب وأحمد عاطف في مركز الجناح، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وشدد المصدر لـ«الوطن سبورت»، على أن إدارة دجلة تتشاور حاليا للرد على عرض نادي الزمالك بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة، مشيرًا إلى أنه من المتوقع طلب رقم كبير جدًا من أجل الموافقة على رحيل الثنائي للقلعة البيضاء.
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