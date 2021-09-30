الحكم على الرئيس الفرنسي الأسبق ساركوزي بالسجن لمدة عام

أصدرت محكمة جنائية في باريس حكما على الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بالسجن لمدة عام واحد مع النفاذ في قضية تتعلق برصد تمويل أجنبي وغير شرعي خلال حملته الانتخابية عام 2012 فيما عرف إعلاميا بقضية بيجماليون.

تجاوز سقف الإنفاق

وأصدرت محكمة باريس الجنائية حكمها اليوم، بعد أن طلب ممثلو النيابة في يونيو الماضي عقوبة السجن لمدة عام واحد، بحق الرئيس السابق، منها ستة أشهر مع النفاذ، على خلفية تجاوز سقف الإنفاق في حملة ساركوزي الرئاسية عام 2012، وأكدت انيابة الفرنسية على وجود عنصر الإهمال التام لرئيس فرنسا السابق في إدارة الشؤون المالية لحملة قدرت تكلفتها ما يقرب من ضعف الحد الأقصى المسموح به، وطالبت بفرض غرامة عليه قدرها 3750 يورو.

اتهامات وجهت لوزير الداخلية السابق ونجله ضمن القضية

يذكر أن نجل وزير الداخلية الفرنسي السابق كلود جيان كان قد تم توقيفه وتوجيه اتهامات إليه في إطار التحقيقات الجارية في القضية، وذلك بشأن الاشتباه في وجود تمويل أجنبي للحملة الانتخابية للرئيس الفرنسي السابق.

وتم استجواب فرنسوا جيان خصوصا بشأن تحويلات مالية، لحساب حملة ساركوزي، وكانت الاتهامات بشأن تمويل أجنبي لحملة ساركوزي في عام 2007 قد ظهرت بين دورتي الانتخابات الرئاسية لعام 2012، وفي المقابل وفي المقابل نفى ساركوزي بشدة هذه الاتهامات.

وكان كلود جيان قد تعرض في هذا الملف إلى اتهامات بغسيل الأموال والتهرب الضريبي، علاوة على اتهامات تتعلق ببيع وشراء لوحات فنية تعود إلى القرن السابع عشر، ويقوم القضاة منذ شهر أبريل 2013 بالتحقيق في اتهامات تمويل أجنبي للحملة الانتخابية لساركوزي، بدون أدلة واضحة، ووجه تلك الاتهامات مسئول أجنبي سابق.