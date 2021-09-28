باريس وأثينا تعلنان عن صفقة عسكرية كبرى.. بعد فشل «الغواصات»

قال رئيس الوزراء اليوناني «كيرياكوس ميتسوتاكيس» اليوم، إن اليونان تجري محادثات مع فرنسا لتعزيز تحالفهما الدفاعي في الوقت الذي تسعى فيه أثينا لتعزيز قواتها المسلحة، متابعًا إن اليونان ستشتري ست طائرات إضافية من طراز رافال من باريس، بعد تعاقدها سابقا على 18 طائرة.

الإعلان عن "الصفقة الكبرى" بمليارات اليورو اليوم

وقالت وكالة رويترز، إن فرنسا سوف تقدم مقترحات لتزويد أثينا بفرقاطات جديدة، وردا على سؤال حول ما إذا كانت اليونان على وشك إبرام صفقة دفاعية مع فرنسا.

وقال «ميتسوتاكيس» الموجود في باريس للتلفزيون اليوناني الحكومي: «سيكون هناك إعلان صباح الغد ونحن نتجه نحو تعميق كبير لتعاوننا الاستراتيجي بين اليونان وفرنسا».

وتابع «ميتسوتاكيس»، أن اليونان لا تريد بدء سباق تسلح، لكن كان على البلاد تحديث قواتها المسلحة بعد أزمة مالية استمرت عقدًا من الزمان.

ومن المقرر أن يدلي ميتسوتاكيس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ببيانين مشتركين في باريس اليوم.

الصفقة ربما تشمل سفينة حربية قيمتها 5 مليارات يورو

وذكر تقرير شبكة إيه بي سي الإخبارية الامريكية، أن ميتسوتاكيس امتنع عن التعليق على صفقة سفينة حربية، كما قالت وسائل الإعلام اليونانية إنها ستكون قيمتها حوالي 5 مليارات يورو (5.8 مليار دولار) واكتفى بالقول إنه سيتم ذكر التفاصيل في ضمن الإعلان عن الصفقة.

وتابع تقرير الشبكة الامريكية، أن الصفقة تتضمن شراء اليونان ما لا يقل عن ست سفن حربية فرنسية الصنع، حسبما أفاد تلفزيون "إي آر تي" اليوناني الحكومي، حيث ان اليونان تخطط لشراء ثلاث فرقاطات فرنسية، مع خيار شراء رابعة لاحقًا، وثلاثة طرادات أخرى.

وربطت وسائل إعلام يونانية الصفقة اليونانية بفشل صفقة الغواصات الفرنسية بقيمة 66 مليار دولار هذا الشهر لبيع غواصات تعمل بالديزل إلى أستراليا ، التي اختارت بدلاً من ذلك شراء غواصات تعمل بالطاقة النووية مقدمة من الولايات المتحدة.