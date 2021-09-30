تطعيم 82 ألف طالب جامعي بلقاح كورونا خلال يوم واحد

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تطعيم 82 ألف من طلاب الجامعات بلقاح فيروس كورونا، في يوم واحد فقط «أمس الأربعاء»، وذلك من إجمالي 120 ألف طالب سجلوا على الموقع الإلكتروني، من خلال 1100 مركز مخصص لتلقي اللقاح على مستوى الجمهورية من ضمنهم 270 مركز شباب تم تجهيزها للتطعيم.

الصحة تناشد الطلاب تلقي لقاح كورونا

وتناشد وزيرة الصحة والسكان مجددًا جميع طلاب الجامعات والمعاهد العليا «الحكومية والأزهرية والأهلية والخاصة» بسرعة التوجه إلى مراكز التطعيمات لتلقي لقاح فيروس كورونا، ودون التسجيل مسبقًا على الموقع الإلكتروني، للحصول على اللقاح قبل بدء العام الدراسي الجديد، وذلك في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة جميع الطلاب، مما يساهم في انتظام العملية التعليمية.

270 مركز شباب لتطعيم طلاب الجامعات

وأكد الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي، والمتحدث الرسمي للوزارة، على أنه يمكن لجميع طلاب الجامعات التوجه إلى أقرب مركز من ضمن الـ270 مركز شباب التي تم تجهيزها لتسجيل وتطعيم طلاب الجامعات، وذلك دون التسجيل مسبقًا على الموقع الإلكتروني أو انتظار الرسالة النصية الخاصة بتحديد موعد تلقي اللقاح، موضحًا أنه يتم التسجيل وتلقي اللقاح على الفور بتلك المراكز.

وأضاف مجاهد أن الوزيرة أكدت على إصدار شهادات التطعيم بلقاح فيروس كورونا والتي تحمل رمز الاستجابة السريع «QR Code» مجانًا لجميع طلاب الجامعات المصرية، كما أنه جار الانتهاء من إطلاق التطبيق الإلكتروني «Egypt Health Passport»، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات، والذي يتضمن خاصية تعمل على إظهار موقف التطعيم من خلال 3 ألوان، حيث يشير اللون الأحمر إلى أن الطالب لم يحصل على لقاح فيروس كورونا، بينما يشير اللون الأصفر إلى أن الطالب حصل على جرعة أولى من اللقاح فقط، أما اللون الثالث وهو الأخضر، فيعني أن الشخص حاصل على جرعتين من اللقاح.