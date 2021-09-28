الصحة: تطعيم 900 ألف من المستهدف في التعليم قبل الجامعي

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، ومعاون الوزيرة لشؤون الإعلام، إنه كان مستهدفا في ملف التطعيمات ضد فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في قطاع التربية والتعليم، والتعليم الفني، مليون شخص، وجرى تطعيم ما يزيد عن 900 ألف شخص، والمتبقى منهم فقط 100 ألف شخص، متوقعًا الانتهاء من تطعيمهم خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، الذي يعرض على شاشة «أون».

نهدف لتطعيم طلاب الجامعات الأهلية والحكومية والخاصة والأزهرية

وأضاف «مجاهد»، أن تخصيص وزارة الصحة لعدد كبير من مراكز التطعيم بالنسبة لطلاب الجامعات بإجمالي 1100 مركز، بينهم 270 مركزا للشباب بالتنسيق مع المحافظين ووزارة الشباب والرياضة يأتي بهدف إسراع وتيرة تلقي اللقاحات بين الطلاب، وتيسيرًا عليهم بالنسبة لقاطني المحافظات، حتى لا يستلزم الأمر التوجه لنقاط التطعيم في الجامعات التي يدرسون بها خارج محافظاتهم، فالوزارة تهدف لتطعيم طلبة الجامعات الأهلية والحكومية والخاصة والأزهرية.

رسالة لطلاب الجامعات بضرورة الإسراع في تطعيمهم

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إلى أنه لهذا الأمر تم توفير مرونة في مراكز اللقاحات سواء التسجيل عبر الموقع وتلقي اللقاح خلال 24 ساعة عبر الموقع، أو التوجه مباشرة لأقرب مركز شباب ضمن من تم تخصيصهم لهذا الغرض، موضحًا أن الوزيرة الدكتورة هالة زايد ناشدت جميع طلاب الجامعات المصرية بسرعة التسجيل وتلقي اللقاح عبر الآليتين، «الطالب لم يعد بحاجة للذهاب إلى الجامعة، وبذلك يكون التطعيم في الجامعات مخصصة لأعضاء هيئة التدريس».

وتابع: «نقط التطعيم في الجامعات ستكون مخصصة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأطقم الإدارية والطلاب الذين لم يحصلوا على اللقاحات من خلال الآليات السابقة»، موجهًا حديثة للطلاب: «بسرعة سجلوا واحصلوا على اللقاح قبل بدء العام الدراسي الجديد»، موضحًا أن وزارة الصحة وفرت جرعات اللقاحات المطلوبة للجامعات بناء على الإحصائيات المرسلة من كل جامعة.