«التعليم»: تطعيم كل من يقف بحرم المدرسة فوق سن 18 عاما

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الخطة الوقائية للعام الدراسى الجديد 2021/ 2022 والتي أقرتها وزارة الصحة والسكان، قطاع الطب الوقائي، والذي ينطلق يوم 9 أكتوبر المقبل طبقاً للخريطة الزمنية لبدء الدراسة المعلنة مسبقاً.

وقالت وزارة التربية والتعليم، «يجب على المعلم والإداري والعامل المساعدة في حماية نفسه والأشخاص من حوله من خلال الحصول على لقاح 19-COVID في أقرب وقت ممكن، وذلك بصـفة ضرورية جدأ للمساهمة في السيطرة على المرض وتقليل انتشار العدوى في العملية التعليمية».

لا يسمح بدخول أي فرد لم يتلق اللقاح إلى حرم المدرسة

وشددت الخطة الوقائية للعام الدراسي الجديد 2021/ 2022 ، على تطعيم كل من يقف بحرم المدرسة فوق سن 18 عاما ولا يسمح بدخول أي فرد غير متطعم داخل حرم المدرسة، مشيرة إلى أن الحصول على لقاح كورونا لا يغني عن الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية لأقصى درجة، فهو جزء من الإجراءات الاحترازية التي يجب أن نلتزم بها كحزمة كاملة، مشيرة إلى أن اللقاحات تحمي مصابي كورونا من الوفيات لكنها لا تحمي تماما من الإصابة بكورونا.

الآثار الجانبية للتطعيم بلقاح كورونا

أوضحت الخطة الوقائية للعام الدراسي الجديد 2021/ 2022، الآثار الجانبية للتطعيم والشائعات المتعلقة بعد التطعيم، إذ يعاني بعض الأشخاص من آثار جانبية وهي كالتالي:-

- ألم أو احمرار أو تورم في مكان الحقنة.

– الإرهاق والتعب.

- الصداع.

- ألم في العضلات.

وسرعان ما تزول تلك الأعراض دون أن تترك أثرا يذكر.