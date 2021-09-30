إزالة 6 تعديات على الأراضي الزراعية بقرى المحلة

أصدر الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية توجيهاته للّواء محمد عبد الوهاب السعدني رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة، بضرورة التصدي لكافة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المهد وردع كافة المخالفين.

حملات لرصد ومتابعة أية مخالفات بناء جديدة وإزالتها

كما وجه محافظ الغربية في تعليماته إلى أهمية تشكيل لجان من قسم الرقابة والمتابعة للتصدي للمخالفات وإعداد تقريرا حول التصالح على مخالفات البناء، وشدد على تكثيف حملات الرصد ومتابعة أية مخالفات بناء جديدة وإزالتها فوراً للحد من ظاهرة البناء العشوائي دون ترخيص تنفيذاً للقانون، لافتاً إلى أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وردع كل من تسول له نفسه الخروج عن القانون.

وكلف محافظ الغربية في بيان صحفي، رؤوساء المدن والمراكز والأحياء بعدم التهاون أو التقاعس عن إزالة أي مخالفة أو تعدي على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء في هذا الصدد.

إزالة 6 مخالفات بناء على الأراضي الزراعية

وشنت الوحدات المحلية القروية بمجلس مدينة المحلة حملات أسفرت عن إزالة 6 مخالفات بناء على الأراضي الزراعية وأدوار مخالفة بقرى المركز، ووجه رئيس المدينة، رؤوساء القرى إلى مصادرة معدات وأدوات البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات، وإحالة أصحابها للنيابة المختصة لاتخاذ شئونها، متوعدا المقصرين والمتقاعسين عن آداء عملهم بالحساب الرادع حفاظا على أملاك الدولة والرقعة الزراعية.