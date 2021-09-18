إزالة فورية لمخالفات بناء بحي شرق ومركز الفتح في أسيوط

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على تكثيف حملات الرصد ومتابعة أي مخالفات بناء جديدة قد تحدث، وإزالتها فوراً للحد من هذه الظاهرة، ومن البناء العشوائي دون ترخيص، تنفيذاً للقانون، لافتاً إلى أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وردع كل من تسول له نفسه الخروج عن القانون، مشدداً على عدم التهاون أو التقاعس في إزالة أي مخالفات او تعديات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة أو مخالفات البناء دون استثناء، والعمل على منع مزيد من البناء عشوائياً بدون ترخيص، تنفيذاً لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

إزالة دور مخالف في عقار بشارع «خالد بن الوليد» شرق أسيوط

وأشار محافظ أسيوط إلى أن الأجهزة التنفيذية بحي شرق واصلت حملاتها بهدف تنفيذ إزالة مخالفة بناء، واستكمال تكسير أعمدة وسقف الدور الثالث علوي بأحد العقارات في شارع «خالد بن الوليد»، حيث تم إزالة السقف، وذلك بعد رصد وضبط المخالفة والتحفظ على الأدوات المستخدمة في المخالفة، وتحرير المحضر اللازم بالمخالفة.

جرى تنفيذ الحملة بالتنسيق ومشاركة أيمن محروس، رئيس حي شرق أسيوط، ومروان الشاب، والشاذلي محمد، نائبي رئيس حي شرق، ومهندسى الإدارة الهندسية بالحي.

إزالة فورية لمخالفات بناء بمركز الفتح

كما تمكنت الأجهزة التنفيذية بمركز الفتح من تنفيذ إزالة فورية لقواعد مبنى تعدي على أملاك الدولة في عزبة «الأسيوطي» علي مساحة 60 متراً تقريباً، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين، فضلا عن تنفيذ إزالة فورية وفك شد خشبية لبناء مخالف على مساحة 80 متراً بمنطقة «العصارة»، ضمن حملات التصدي لأي حالات مخالفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والتصدي لها بكل حسم وشدة، بتكثيف الحملات الميدانية، وذلك بهدف القضاء على كافة أشكال التعديات.

وأصدر محافظ أسيوط، في وقت سابق، قراراً بتشكيل لجنة من المتابعة الميدانية للمتابعة المستمرة لأعمال تنفيذ قرارات الإزالة لكافة التعديات على الاراضي الزراعية ومخالفات البناء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المعتدين، ومحاسبة المقصرين من المسؤولين في أداء عملهم، والتعامل بكل حسم مع كافة مخالفات البناء على الأراضي الزراعية بصورة فورية، والتصدي لأي محاولة يقوم بها المخالفون، وإحالة المخالفات إلى النيابة العسكرية، طبقاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية، واستمرار تنفيذ حملات الرصد والإزالة الفورية للمخالفات في المهد، للقضاء على كافة أشكال التعديات ومخالفات البناء بمختلف مراكز وقرى المحافظة.