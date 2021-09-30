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الزمالك يستقر على تعديل عقود 8 لاعبين

كتب:

محمود فؤاد
02:12 م | الخميس 30 سبتمبر 2021
نادي الزمالك

نادي الزمالك

استقرت اللجنة المؤقتة التي تدير نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب على تجديد عقود 8 لاعبين في الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، خلال الفترة الجارية، وخاصة أنه كان من المقرر أن يتم التجديد وتعديل العقود منذ فترة ولكن تم التأجيل بسبب الأزمة المالية الطاحنة التي تمر بها القلعة البيضاء.

وكشف مصدر داخل الفريق، عن أن الجهاز الإداري بالفريق قام بتسليم حسين السيد، عضو اللجنة وعضو لجنة الكرة قائمة، باللاعبين التي سيتم تجديد عقودهم وهم "أشرف بن شرقي وطارق حامد ومحمد أشرف روقا وعمر السعيد ومصطفى فتحي وحازم إمام ومحمد أبو جبل وعبد الله جمعة".

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