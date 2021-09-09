حسين لبيب: لا أفكر في انتخابات الزمالك.. ولا أمانع زيارة الأهلي

أكد حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك، أنه لا يوجد أي تعصب أو خلافات بين مجلسي إدارة الأهلي أو الزمالك «معظمنا أصحاب، ومباراة الأهلي والزمالك غدا في كأس السوبر الأفريقي لكرة اليد ستليق بمصر بإذن الله، لأن الفريقين يمثلان القوام الأساسي للمنتخب الوطني في جميع الألعاب».

أرحب بزيارة الأهلي

وأضاف لبيب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج «يحدث في مصر»، الذي يعرض عبر شاشة «MBC مصر»: «معندناش مشكلة نروح النادي الأهلي أو مجلس إدارة الأهلي يجي عندنا، أرحب جدًا بذلك لو قال مسؤول في الأهلي تعالى نشرب فنجان قهوة أو شاي، ممكن نقعد ونتكلم ونشوف».

مجلس الأهلي ليس لديه مشكلة مع مبادرة الأزهري

وشدد لبيب على أنه متأكد أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب لا توجد لديه مشكلة تجاه مبادرة نبذ التعصب التي أطلقها الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية: «أتمنى أن تحذو الجماهير المصرية حذونا فكلنا أصدقاء ونلعب معا».

وأضاف: «الأهلي والزمالك أكبر ناديين في مصر والوطن العربي وأفريقيا، مفيش مشكلة بيننا كأفراد، وأتمنى أن تنبذ الجماهير التعصب وكل واحد يشجع ناديه وملهوش دعوة بالطرف الأخر».

لا أفكر في الانتخابات ولم نتعاقد مع عبد الله السعيد

وحول تعاقد النادي مع عبد الله السعيد وحمدي النجاز وتجديد عقد أشرف بن شرقي، قال لبيب: «كل ده غلط، طالما مطرحناش حاجة رسمية يبقى كله غلط، ومحصلش».

وتابع: «نعلن الصفقات في الوقت المناسب، هناك مساع لكن لم نصل إلى نتائج يمكن أن نعلنها، وحتى الآن لم أفكر في خوض الانتخابات المقبلة للنادي، لأنني أركز على كأس مصر وبطولة السوبر الأفريقي لكرة اليد، والانتخابات آخر حاجة بفكر فيها».