حسين لبيب يتحدث عن صفقات الأهلي: نحن أبطال الدوري

تحدث حسين لبيب، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، عن علاقة ناديه مع النادي الأهلي، في المرحلة المقبلة وتطوير العلاقة بين الناديين في إطار محاربة التعصب الجماهيري.

وقال لبيب في تصريحات تليفزيونية، إن العلاقة بين لاعبي الزمالك والأهلي رائعة مؤكدًا أن لاعبي الفريقين عقب أي مباراة في وقت سابق من الزمن كانوا يخرجون للعشاء سويًا بعد أي مباراة.

وعن إمكانية زيارته للنادي الأهلي ولرئيسه محمود الخطيب، أكد رئيس نادي الزمالك أن هذا الأمر وارد أن يتم في أي وقت، مشيرًا إلى عدم وجود أزمة بين القطبين من الأساس.

لبيب يتحدث عن صفقات النادي الأهليواتجه لبيب للحديث عن صفقات الأهلي التي تعاقد معها استعدًاد للموسم الجديد، مؤكدًا أن الصفقات التي أبرمها الفريق الأحمر قوية وتفيد النادي، إلا أن الزمالك هو بطل مسابقة الدوري بدون أي صفقات حتى الآن.

وواصل لبيب: «الزمالك سيعيد 5 لاعبين معارين ظهروا بمستوى مميز في الدوري هذا الموسم، وكانوا نجوم الدوري، أعتبرهم 5 صفقات جديدة للفريق الأبيض».

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