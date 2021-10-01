نجوم غيَّروا أسماءهم بعد دخولهم الوسط الفني.. أبرزهم يسرا

أثارت الفنانة أمينة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أعلنت عن اسمها الحقيقي، مشيرة إلى أن شركة الإنتاج هي من غيَّرت اسمها ليصبح أمينة، وذلك عندما حلت ضيفة في برنامج «سهرانين»، مع الفنان أمير كرارة، وليست أمينة الأولى التي غيرت اسمها عندما دخلت الوسط الفني فسبقها كثير من الفنانات.

وفي هذا الصدد يستعرض «الوطن»، أشهر نجوم الفن الذين اشتهروا بأسمائهم الفنية، عن أسمائهم الحقيقية.

كشفت الفنانة أمينة عن اسمها الحقيقي، وهو وفاء الفخراني، لافتة إلى أن الشركة المنتجة هي السبب في تغيير اسمها، لتصبح بعد ذلك أمينة، وتشتهر بهذا الاسم.

وأشارت أمينة خلال حلقتها مع الفنان أمير كرارة، من خلال برنامج «سهرانين»، إلى أن «اسمي الحقيقي وفاء الفخراني، والشركة المنتجة هي من اقترحت اسم أمينة، خاصة بعدما تحدثوا معي قائلين: إن اسم أمينة هو الأكثر ملاءمة كونك مطربة، وأنا أعلنت موافقتي على الفور».

وتابعت أمينة حديثها، قائلة: «تقدمت للدراسة في المعهد العالي للفنون المسرحية، وكنت الصبح وفاء الفخراني، وفي المساء أصبحت أمينة».

الفنانة لوسي

لفتت الفنانة لوسي إلى أن اسمها الحقيقي هو إنعام، على اسم جدتها، وأن اسم لوسي جاء عن طريق والدتها، التي أطلقت عليها هذا الاسم.

وقالت الفنانة لوسي لـ«أبلة فاهيتا»، عندما حلت ضيفة لديها من خلال برنامجها المذاع على شاشة «سي بي سي»،: «عايزة اسمي اللي هو لوسي ولا إنعام، جه أبويا قالها إيه لوسي دي؟ هو إحنا خواجات؟»، مضيفة: «فقررت والدتي أن تسميني على اسم جدتي والدة والدي، كما قررت أن يكون لدي اسمان وهما لوسي وإنعام، ولكن في شهادة الميلاد اسمي إنعام».

الفنانة مي عز الدين

كشفت الفنانة مي عز الدين عن اسمها الحقيقي، مشيرة إلى أن اسمها هو ماهيتاب، وغيرته لسببين، أولهما هو ثقله على اللسان، وثانيهما هو أنها كانت تشارك في أول أفلامها وهو «رحلة حب»، مع الفنان محمد فؤاد، وكانت تريد أن يكتب اسمها على «التتر»، فاختارت اسم «مي»، وهو الاسم الذي يناديها به أهلها وأصدقاؤها في المدرسة.

الفنانة يسرا

أشارت الفنانة يسرا عن اسمها الحقيقي من خلال برنامج «السيرة»، المذاع على شاشة «دي ام سي»، إلى «اسمي الحقيقي هو سيفين، ولم أكن أعرف اسم يسرا إلا بعد دخولي الوسط الفني»، نافية كرهها لاسم يسرا.