أمينة تعليقا على صلح رنا سماحة وسامر أبو طالب: «أنا بعيط»

أعربت الفنانة أمينة عن سعادتها بصلح رنا سماحة وزوجها الملحن سامر أبو طالب، بعد خلاف طويل دار بينهما خلال الفترة الماضية.

وكتبت «أمينة» عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «الله أكبر بسم الله ما شاء الله، طبعًا متصورة ازاى فرحتى دلوقتى صح الحمد لله يا رب الحمد لله وطبعًا أكيد واصلكو إحساسي، وأنا شايفاكوا مع بعض وبقرأ البوست وبعيط وكده، بس فرحانة أوى، ربنا يهدى سركم، وأنتى يا رنا بنت ناس محترمه فعلًا، اللهم بارك».

سامر أبو طالب يعتذر لـ رنا سماحة

وقال سامر أبو طالب في فيديو نشرته رنا سماحة عبر حسابها على «إنستجرام»: «أولا الحمد لله، ثانيا هقول الكلمتين الجايين دول لـ أم مالك، مراتى وحبيبتى وأم ابنى اللى اكتشفت فى الفترة اللى فاتت أني ما أقدرش أعيش من غيرها ولا حتى بكون مبسوط في أي حاجة حتى أبسط الأشياء هى لازم تكون فيها معايا».

وأضاف: «بحبها أوى بجد، يمكن كنت أوقات بعند بس اكتشفت أني فعلا ما ينفعش أكون غير لها، وهي ما تنفعش تكون غير ليا، آسف لو زعلتك في أي حاجه وربنا يباركلي فيكي ويحفظنا من كل شر ويبعد عنا الحسد والحقد واللى كارهين يشوفونا مرتاحين وهاديين والحمد لله دائما وأبدًا».

وتابع «أبو طالب»: «نيجى بقى لبرنس قلبى؛ ابنى وقرة عيني وحبيبي وصاحبي وأخويا اللى لسه ماشوفتوش مالك، مش هقولك غير أني بحبك ولما تيجي بالسلامة هقولك حاجات كتير أوي نفسى أقولهالك ومش هتفارق حضني أبدًا، بحبك يا رنا وبحبك يا مالك، وشكراً للناس اللي كانوا بيكتبولي كلمة حلوة عشان عاوزين يشوفونا تاني مع بعض».

انفصال رنا سماحة عن سامر أبو طالب

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الفترة الماضية، خبر انفصال رنا سماحة عن سامر أبو طالب، ورفضت الأولى التعليق على الأمر، وكتبت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «خطيبتك، مراتك، طليقتك، أيا كان الأمانة دي ولاد الأصول بس اللي بيعرفوا يصونوها وميفشوش أسرارها.. ولاد الأصول بس اللي مبيكذبوش ولا بيتدعوا على بعض بالباطل.. ولاد الأصول مبيقذفوش المحصنات (كبيرة من الكبائر).. ولاد الأصول بس اللي مبيخونوش الأمانة.. ولاد الأصول بس مبيفجروش في الخصام.. ولاد الأصول مش محتاجين يستعطفوا حد ولا محتاجين يتدعوا المثالية.. بيسيبوا أخلاقهم تتكلم عنهم ومبيتكلموش هم عنها».