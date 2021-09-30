طلاب المنيا في ورشة عمل عن تحديات الأمن القومي بأكاديمية الشرطة

شاركت إدارة الاتحادات الطلابية والأسر بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة المنيا، بوفد طلابي من أبناء الجامعة، تحت رعاية الدكتور مصطفي عبد النبي رئيس الجامعة، والدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، في ورشة عمل نظمتها أكاديمية الشرطة ضمن سلسة من ورش العمل المتخصصة حول «دور الجهاز الحكومي في مواجهة مخططات إسقاط الدولة».

رفع وعي الطلاب والقيادات الشبابية

حاضر في ورشة العمل نخبة متخصصة من الأساتذة والخبراء الأمنيين والمتخصصين، لرفع وعي الطلاب والقيادات الشبابية بالجامعات بعدد من الموضوعات المتصلة بالأمن القومي، ونجاح جهود الدولة المصرية في مواجهتها واحتواء آثارها السلبية.

تنمية إدراك الطلاب بالتحديات السياسية

وأكد الدكتور مصطفي عبد النبي رئيس الجامعة، أن مشاركة طلاب الجامعة في ورش العمل، يأتي في إطار حرص الجامعة علي التعاون مع كافة مؤسسات الدولة الوطنية، لرفع وعي طلابها بأهم قضايا الوطن، وتقديم رؤية مستقبلية في التعامل مع التحديات التي تواجه الدولة، وتنمية إدراك الطالب الجامعي بكافة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية والاجتماعية التي تواجه مصر على المستوى المحلى والإقليمي والدولي.

مناقشة الموضوعات المتصلة بالأمن القومي

وأوضح الدكتور عصام فرحات أن ورش العمل تناولت عدداً من الموضوعات شديدة الأهمية المتصلة بالأمن القومي من بينها: جهود الدولة المصرية لمواجهة تداعيات الثورة الصناعية الرابعة علي الأمن القومي، وجهود الشرطة المصرية لإحباط مخططات إسقاط الدولة، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لتزييف الوعي وإثارة الرأي العام.

وكان رئيس جامعة المنيا قد عقد أمس اجتماعا مع نوابه لشؤون التعليم والطلاب والبيئة وخدمة المجتمع والدراسات العليا، وعمداء الكليات العشرين لمناقشة خطة الجامعة لاستقبال العام الدراسي الجديد.