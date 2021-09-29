جامعة المنيا: تطعيم 27 ألف طالب وطالبة بلقاح كورونا

استهل مجلس جامعة المنيا برئاسة الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن، المجلس التنفيذي بالوقوف دقيقة حدادًا على روح فقيد مصر المشير «محمد حسين طنطاوي»، القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، تقديراً ووفاءً لتضحياته وصموده في حقبة فارقة من تاريخ الوطن، وكرمز عسكري من أبطال حرب أكتوبر المجيدة، أفني حياته في خدمة الوطن، مدافعاً وحامياً لأمنه واستقراره في أصعب المواقف.

حضر المجلس الدكتور عصام الدين صادق فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور رأفت محمد شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعمداء الكليات.

إعلان الجداول الدراسية قبل بدء العام الدراسي

ووجه رئيس الجامعة إلى اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعي للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا، فضلاً عن تكثيف أعمال التطهير والتعقيم، والمتابعة المستمرة من قبل لجنة إدارة الأزمات بالكليات، وفقاً لنظام الدراسة لهذا العام، ضماناً لعام دراسي آمن وصحي لجميع عناصر المنظومة التعليمية، مشدداً على سرعة إعلان الجداول الدراسية قبل بدء العام الدراسي، حرصاً على انتظام العملية التعليمية، على أن يراعى فيها تقسيم الطلاب بالكليات ذات الأعداد الكثيفة إلى مجموعات، وعدم تجاوز الكثافة داخل المدرجات والقاعات الدراسية عن 25% من نسب استيعابها، مؤكداً الاستعداد الكامل لإدارة أية سيناريوهات محتملة لتسيير الدراسة وفقاً لمستجدات الوضع الوبائي لجائحة كورونا.

أعمال الصيانة بالمنشآت الجامعية

وتناول الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي لأعمال الصيانة بالمنشآت الجامعية والكفاءة الإنشائية للبنية التحتية، وقاعات الدرس والمعامل، بالتنسيق بين مختلف الإدارات المعنية، وتوفير الموارد المالية لدعم وتطوير هذه الأعمال بما يُعزز جهود الجامعة في هذا الإطار، استعداداً للعام الجامعي الجديد 2021/2022، موضحاً أن المدن الجامعية ستفتح أبوابها لطلابها هذا العام طبقاً لما كان متبع بالعام الماضي.

وأعلن «عبد النبي»، عن تطعيم أكثر من 27 ألف طالبًا وطالبة بلقاح فيروس كورونا بنسبة تجاوزت 40% من الطلاب حتى الآن، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة، وفي إطار الخطة المتكاملة التي وضعتها الجامعة لتطعيم جميع طلابها ومنتسبيها في 9 نقاط لتلقي اللقاح، بالإضافة إلى نقاط تلقي اللقاح للطلاب الجدد المرشحين بكليات جامعة المنيا خلال أعمال الكشف الطبي، بالإضافة لخدمات وزارة الصحة لتلقي اللقاح بجوار مقار إقامتهم بمحافظاتهم.

كما أعلن "عبد النبي"، عن الانتهاء من الأعمال الإنشائية لمبنى مدرجات جديد يضم 4 مدرجات خُصص لاستيعاب طلاب كلية الطب.

شعار جامعة المنيا الأهلية

كما وافق مجلس الجامعة على شعار جامعة المنيا الأهلية، الذي صُمم ليُعبر عن الهوية الحضارية والتاريخية لمحافظة المنيا، ويتوافق مع الهوية البصرية لمدينة المنيا الجديدة، بما يتضمنه من رؤية رمزية معاصرة تتبع الأسس العلمية للتصميم.

كما شهد المجلس استعراض أبرز مستجدات نشر الكتاب الإلكتروني الجامعي البديل للكتاب الورقي، بما يسهم في توفير المادة العلمية للطلاب على المنصة التعليمية للجامعة، وبما يضمن الحفاظ على أطراف المنظومة التعليمية، وذلك في إطار المستهدف تحقيقه نحو التحول الرقمي على كافة الأصعدة.

كما استعرض المجلس مستجدات أعمال الجودة بكل من كليات الصيدلة والحقوق والتربية للطفولة المبكرة، وتقدم طلبات التنويهات الإلكترونية لأعمال شئون الطلاب والخريجين وأعضاء هيئة التدريس والدراسات العليا باعتبارها مؤشر هام للأداء، وربطها بإنجاز العاملين بهذه القطاعات الحيوية بالجامعة.