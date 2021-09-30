خطة جامعة المنيا لمواجهة كورونا..25% حضور وإدارة للإزمات

وضعت جامعة المنيا عدة سيناريوهات وخطة متكاملة لاستقبال العام الدراسي الجديد، في ظل انتشار الموجة الرابعة لفيروس كورونا المستجد، تعتمد على تشكيل لجان إدارة أزمات بجميع الكليات الـ20، والاستمرار في تطعيم أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين باللقاح، واعتبار ذلك شرطا لدخول الحرم الجامعي والإقامة داخل المدن الجامعية، مع تقليل كثافة الحضور بالقاعات والمدرجات بحيث لاتتجاوز نسبة الـ25%، والتركيز على أعمال الرش والتعقيم بشكل يومي حفاظا على سلامة الجميع.

تطعيم أكثر من 27 ألف طالبًا وطالبة بلقاح فيروس كورونا

وقال الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس الجامعة، إنه تم تطعيم أكثر من 27 ألف طالبًا وطالبة بلقاح فيروس كورونا بنسبة تجاوزت 40% من الطلاب حتى الآن، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة، في إطار الخطة المتكاملة التي وضعتها الجامعة لتطعيم جميع طلابها ومنتسبيها في 9 نقاط لتلقي اللقاح، بالإضافة إلى نقاط تلقي اللقاح للطلاب الجدد المرشحين بكليات جامعة المنيا خلال أعمال الكشف الطبي، بالإضافة لخدمات وزارة الصحة لتلقي اللقاح بجوار مقار إقامتهم بمحافظاتهم.

إعلان الجداول الدراسية قبل بدء العام الدراسي

وشدد رئيس الجامعة على إتخاذ كافة التدابير الإحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعي داخل الجامعة للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا، فضلاً عن تكثيف أعمال التطهير والتعقيم، والمتابعة المستمرة بمعرفة لجنة إدارة الأزمات بالكليات، وفقاً لنظام الدراسة لهذا العام، ضماناً لعام دراسي آمن وصحي لجميع عناصر المنظومة التعليمية، مؤكدا على سرعة إعلان الجداول الدراسية قبل بدء العام الدراسي، حرصاً على انتظام العملية التعليمية، على أن يراعى فيها تقسيم الطلاب بالكليات ذات الأعداد الكثيفة إلى مجموعات، وعدم تجاوز الكثافة داخل المدرجات والقاعات الدراسية عن 25% من نسب استيعابها، والاستعداد الكامل لإدارة أية سيناريوهات محتملة لتسيير الدراسة وفقاً لمستجدات الوضع الوبائي لجائحة كورونا.

وعقد رئيس الجامعة اجتماعا مع نوابه لشؤون التعليم والطلاب وخدمة المجتمع وتنمية البيئة والدراسات العليا وجميع عمداء الكليات لمناقشة خطة الجامعة لاستقبال العام الدراسي في ظل جائحة كورونا.