الداخلية: إجهاض مخطط يستهدف إعادة إحياء نشاط تنظيم الإخوان الإرهابي

قالت وزارة الداخلية، إن قطاع الأمن الوطني تمكن من إجهاض مخطط يستهدف إعادة إحياء نشاط تنظيم الإخوان الإرهابي، من خلال العمل على إيجاد مصادر تمويل لأنشطته الإرهابية، حسبما أفادت قناة «إكسترا نيوز»، في نبأ عاجل.

وأضافت الداخلية أنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الإخواني يحيى مهران، وعثر على غرفة سرية داخل الشقة تستخدم كخزينة لإخفاء الأموال وبداخلها مبلغ 8 ملايين و400 ألف دولار وعملات أخرى وكمية من الذخائر.

وأوضحت الوزارة أن صفوان ثابت كلف يحيى مهران باستغلال شركاته في عمليات نقل وإخفاء أموال التنظيم، واستثمار عوائدها لصالح أنشطته للتحايل على إجراءات التحفظ المتخذة ضد الكيانات الاقتصادية للتنظيم.