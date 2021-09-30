رئيس وزراء الأردن يبحث مع «ميقاتي» سرعة توصيل الغاز المصري إلى لبنان

ناقش رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، اليوم الخميس، سبل تسريع شحن الغاز الطبيعي المصري إلى سوريا ولبنان لحل أزمة الطاقة الحادة في لبنان.

ووصل «الخصاونة» إلى بيروت ليل الأربعاء في زيارة رسمية تستغرق 24 ساعة، وهو أول مسؤول عربي يلتقي رئيس الوزراء اللبناني الجديد نجيب ميقاتي، الذي تولى منصبه في وقت سابق من هذا الشهر.

وشدد «الخصاونة»، عقب لقائه بالرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري وميقاتي، على «استعداد الأردن للوقوف إلى جانب لبنان واحتياجاته والتعاون معه خاصة في مجال الطاقة».

وقال «الخصاونة» لوسائل الإعلام: «سنساعد بكل ما في وسعنا إخواننا في لبنان. ناقشنا سبل تسريع تلقي لبنان للغاز المصري للمساعدة في مواجهة تحديات الطاقة وقطاع الكهرباء».

وأضاف أن زيارته تهدف إلى «التعبير عن التضامن مع أشقائنا في لبنان، وهو توجيه والتزام من قبل العاهل الأردني الملك عبد الله تجاه الشعب اللبناني، وهو التزام لا يتزعزع».

أزمات لبنان

ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية منذ عامين، حيث شهدت الدولة انهيارا للعملة المحلية، وتعثر في سداد ديون، وتراجع في الخدمات، ونقص في المواد الأساسية بما في ذلك الطاقة، مع تقنين للكهرباء تتجاوز 22 ساعة في اليوم.

ولم تعد المولدات الخاصة قادرة على سد الفجوة بسبب نقص الديزل وارتفاع الأسعار، ما جعل اللبنانيين يكافحون لدفع فواتيرهم التي تصل إلى ملايين الجنيهات، في الوقت الذي يساوي راتب الموظف المنتظم في لبنان الآن 60 لترا من البنزين.

وقال «الخصاونة»، إن اجتماعاته استعرضت أيضا بعض الاتفاقات التي يتعين التصديق عليها، وستتم مناقشة التفاصيل المتعلقة بهذه الاتفاقيات والمشاريع في اجتماعات اللجنة العليا المشتركة.

وردا على سؤال حول ما إذا كان قانون قيصر يحظر الصفقات بين لبنان والأردن عبر سوريا، وما إذا كان الانفتاح الأخير على سوريا يعني نهاية خلاف بلاده معها، أجاب «الخصاونة»، قائلًا: «لم يكن للأردن أي خلافات مع أحد. لقد كنا ولا نزال ملتزمين بعلاقاتنا الاستراتيجية والودية مع أشقائنا العرب ، تحكمها مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الآخرين ، وعلاقاتنا الإقليمية والدولية تحكمها التزامنا بالقانون الدولي. وميثاق الأمم المتحدة وميثاق جامعة الدول العربية».