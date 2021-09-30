وكيل صحة الشرقية يفاجئ مستشفى الحسينية المركزي (صور)

فاجأ الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، اليوم الخميس، مستشفى الحسينية المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

وكيل الصحة يتفقد مستشفى الحسينية للتأكد من تواجد القوى البشرية

وتفقد وكيل وزارة الصحة الأقسام الطبية المختلفة بمستشفى الحسينية، وذلك للتأكد من تواجد القوى البشرية بأماكن تقديم الخدمة الطبية للمترددين على المستشفى، ومن توافر الكميات اللازمة من الأدوية والمستلزمات الطبية، واطمأن على الخدمة الطبية المقدمة للمرضى بقسم العناية المركزة للقلب والأمراض الباطنية، وقام بمناظرة السجلات الطبية للمرضى، للتأكد من تدوين كافة الإجراءات الطبية بها، موجهاً بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضى.

اجتماع لمناقشة مواجهة الموجة الرابعة لفيروس كورونا

وخلال الزيارة، عقد وكيل الوزارة اجتماعاً مع مدير إدارة المستشفى، في حضور مدير المستشفيات بالمديرية، وناقش خلاله خطة العمل بالمستشفى، والإجراءات المتبعة لمواجهة الموجة الرابعة من فيروس كورونا، وبحث المعوقات التي تؤثر على سير العمل، ووضع الحلول المناسبة لها، مشدداً على مدير المستشفى بالمتابعة المكثفة على الأقسام الطبية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال أي مخالفات أو سلبيات.

وكيل الصحة يغادر مهرجان الخيول ليفاجئ مستشفى الحسينية

وكان «مسعود» قد حضر انطلاق فاعليات مهرجان الخيول العربية، الذي تنظمه الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة في دورته الـ25 «اليوبيل الفضي»، صباح اليوم، في حضور الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، ومحافظ دمياط، ومحافظ السويس، وعددًا من سفراء الدول العربية والأجنبية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات التنفيذية بالمحافظة، وذلك بأرض الفروسية بمدينة بلبيس، ثم غادر المهرجان متجهاً إلى مستشفى الحسينية المركزي، لمتابعة سير العمل والخدمات المقدمة بالمستشفى.