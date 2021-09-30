وكيل صحة الشرقية يتابع التأمين الطبي لمهرجان الخيول العربية في بلبيس

تابع الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية انطلاق فاعليات مهرجان الخيول العربية الذي تنظمه الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة في دورته الـ 25 «اليوبيل الفضي»، بأرض الفروسية بمركز ومدينة بلبيس، بحضور محافظ الشرقية، ومحافظ السويس، ومحافظ دمياط، وعدد من سفراء الدول العربية والأجنبية، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

خطة الصحة لتأمين مهرجان الشرقية للخيول

وأكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن مديرية الشئون الصحية، وضعت خطة تأمين طبي لهذا الحدث الكبير، بالتنسيق مع فرع هيئة الإسعاف بالشرقية، حيث تم الدفع بفرق الإنتشار السريع الطبية بإشراف مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بالمديرية، ومدير الإدارة الصحية ببلبيس، ومدير مستشفي بلبيس.

الدفع بسيارات إسعاف لتأمين المهرجان

وأشار في تصريح صحفي، إلى الدفع بسيارات الإسعاف اللازمة لتأمين المهرجان، بالإضافة إلي توفير عيادة متنقلة وفرق طبية لتلقي المواطنين المشاركين بالمهرجان لقاح فيروس كورونا المستجد، حفاظاً علي صحة وسلامة المواطنين، وتفقد وكيل الوزارة أماكن تمركز سيارات الإسعاف، والفرق الطبية التابعة للمديرية، والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية بالمهرجان، وقياس درجات الحرارة لجميع المشاركين بالمهرجان والجمهور، وارتداء الكمامة، مع توفير عيادات خارجية متنقلة لتوقيع الكشف الطبي على المصاب بارتفاع في درجات الحرارة، أو أي أعراض مرضية أخرى.

عروض لحملة الأعلام والفنون الشعبية

وتضمن المهرجان عروض لحملة الأعلام، والموسيقي العسكرية، والفنون الشعبية وفقرات غنائية، ومسابقات لجمال الخيول العربية، ومسابقات لأدب الخيل العربي المسجلة وغير المسجلة للأناث والذكور، وعروض رياضية، ومباراة لفريق البولو سيدات، والبولو رجال للفروسية، وتم منح الفائزين جوائز متميزة من كئوس ودروع تميز ومجسمات لحصان جامح يمثل شعار المحافظة.