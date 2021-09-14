وكيل «صحة الشرقية» يتابع تطعيم عمال شركة الصالحية بلقاح كورونا

تابع الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة في محافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، عمل الفرق الطبية المتحركة المخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا المستجد في مدينة الصالحية الجديدة، التي تستهدف تطعيم المواطنين بالفئة العمرية المستحقة للحصول على لقاح فيروس كورونا، قام خلالها وكيل الوزارة بالمرور على شركة الصالحية للاستثمار والتنمية، لمتابعة تطعيم العاملين بالشركة.

مجابهة جائحة فيروس كورونا

جاء ذلك في حضور اللواء أحمد مجاهد، رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب، وتم التأكد من انتظام سير العمل، وأداء فرق التطعيم عملهم بصورة جيدة، وتقديم الخدمة لجميع العاملين تيسيراً عليهم من مشقة السفر، وحفاظاً عليهم من الإصابة بفيروس كورونا.

رفع كفاءة الخدمات الطبية بمستشفى الصالحية الجديدة

وعقب ذلك ناقش وكيل الوزارة مع رئيس مجلس إدارة الشركة خطة تطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية بمستشفي الصالحية الجديدة المركزي، مقدما الشكر لرئيس مجلس الإدارة علي الدعم المستمر من الشركة للمستشفي بالأجهزة الطبية، وآخرها المنظار الجراحي، للإرتقاء بمستوي الخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين بالصالحية الجديدة.

مراكز التطعيم بلقاح كورونا

وأكد «مسعود» أن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالمحافظة مستمرة بالعمل بكامل طاقتها خلال جميع أيام الأسبوع بما فيها الأجازات والعطلات الرسمية، مشيراً إلي أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ علي صحة وسلامة أبناء الوطن، مضيفاً أن وزارة الصحة والسكان قامت بتخصيص الموقع الإلكتروني www.egcovac.mohp.gov.eg، لتسجيل بيانات المواطنين، لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد.