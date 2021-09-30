غلق جزئي لكوبري الجيزة المعدني 3 أيام لتنفيذ أعمال الصيانة

تعلن محافظه الجيزة عن تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة طبقة «الإيبوكسي» الخاصة بكوبري الجيزة المعدني لتحقيق السيولة المرورية اللازمة، والوصول لأعلي معدلات الأمن والسلامة على الكوبري، في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال فصل الشتاء وموسم هطول الأمطار.

الغلق يبدأ صباح الغد

أكدت محافظة الجيزة إجراء غلق جزئي لكوبري الجيزة المعدني يشمل حارة مرورية واحدة فقط، ولمدة 3 أيام، ابتداء من الساعة الثانية عشر صباح غدا الجمعة الموافق 1 / 10 /2021 حتي الساعة الخامسة صباح يوم الأحد الموافق 3 / 10 / 2021 علي أن تستمر الأعمال علي مدار 24 ساعة، مشيرة إلى إجراء أعمال الغلق الجزئي بالتناوب خلال فترة الأعمال دون تعطيل الحركة المرورية.

المحافظ يوجه بسرعة الإنجاز

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي جنوب الجيزة ومدير مديرية الطرق بالمتابعة الميدانية للأعمال واتخاذ اللازم نحو سرعة إنجازها بالتنسيق مع الشركة المنفذة.

وتشير محافظة الجيزة إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية بنطاق الأعمال بالكامل وتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية.