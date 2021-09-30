محافظ الجيزة يتفقد توسعات طريق المريوطية

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أعمال توسعة البر الشرقي لطريق المريوطية، باتجاه شارع الأهرام ومحور «محمد أنور السادات»، حيث اطمأن المحافظ على الالتزام بتطبيق خط التنظيم بكافة المنشآت الواقعة بمسار الطريق، مشيراً إلى استمرار أعمال رصف عدد من القطاعات التي تم ضمها لمسار الطريق بهدف توسعته للمساهمة في تحقيق سيولة مرورية .

منع الانتظار الخاطئ للمركبات والتصدي لأي تعديات في المهد

وكلف المحافظ رئيس حي الطالبية بعدم السماح بأي تعديات في مسار الطريق ومتابعة أعمال التوسعة لما لها من أهمية، مع التشديد على منع الانتظار الخاطئ للمركبات، كما كلف المحافظ مدير مديرية الطرق بالمتابعة مع الشركة المنفذة لأعمال الرصف للقطاعات الجاري ضمها للطريق وسرعه الانتهاء من الأعمال وفقا للجدول الزمني المحدد لها.

ووفقا لبيان صحفي للمحافظة، اليوم، تفقد المحافظ أعمال رصف الطريق البطئ الموازي للبر الغربي لطريق المريوطية بنطاق حي الهرم، موجها مديرية الطرق إلى التأكيد على الشركة المنفذة بتلافي بعض الملاحظات في تنفيذ أرصفة المشاه قبل استلام الأعمال، ووجه رئيس هيئة النظافة وحي الهرم إلى رفع أي نواتج للأعمال مع إقامة سور بجوار أحد المنشات لعدم إلقاء المخلفات بمحيطه، وكلف «راشد»، بسرعه تغيير مسار أحد الكابلات الكهربائية بالطريق الفاصل بين طريقي اللبيني والمريوطية.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام، والمهندسة هويدا خالد مدير مديرية الإسكان، والمهندسة نجوي السعيد مدير مديرية الطرق، وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة.