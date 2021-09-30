الجيزة تزيل التعديات على حرم الري والسكة الحديد بـ«الحوامدية»

تواصل محافظة الجيزة جهودها لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية في إطار الموجه 18 لإزالة التعديات علي مستوي الجمهورية.

بناء مخالف على 250 مترا

وطبقا لبيان صادر عن المحافظة، فقد أزالت أجهزة محافظة الجيزة في مدينة الحوامدية، أحد التعديات على أراضى أملاك دولة حرم وزارة الموارد المائية و الري والسكة الحديد، والمتمثلة في حاله بناء مخالف بشارع طريق 11 بمدينة الحوامدية على مساحة حوالى 250 متر تقريبا، وذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن بعدم السماح بوجود أي تعديات مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.