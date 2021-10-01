تفاصيل إعلان النائب العام السعودي تدشين مسميات النيابات الجديدة
كتب:
ثروت منصور
07:59 ص | الجمعة 01 أكتوبر 2021
أرشيفية
أعلن النائب العام في المملكة العربية السعودية سعود بن عبدالله المعجب مساء أمس الخميس مجموعة من النيابات الجديدة التي أضيفت لأول مرة لمنظومة النيابات القائمة في جهاز النيابة العامة، وهي نيابة النقض، ونيابة الاستئناف، وذلك بعد اعتمادها من مجلس النيابة العامة.
#النيابة_العامة— النيابة العامة (@bip_ksa) September 30, 2021
النائب العام يدشن مسميات النيابات الجديدة.https://t.co/P1bq0pB0Mw pic.twitter.com/tG6jF0nQmX
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن النائب العام السعودي في كلمة خلال الاجتماع السنوي لنيابات المملكة المنعقد في محافظة ينبع أمس الخميس، المسميات الجديدة للفروع والدوائر بعد تغيير مسمياتها وذلك وهي كالآتي: نيابة المرور، ونيابة البيئة، ونيابة الاتجار بالأشخاص، ونيابة الجرائم المعلوماتية، ونيابة الآداب العامة، ونيابة الأموال، ونيابة الأسرة والأحداث، ونيابة المخدرات، ونيابة الجرائم الاقتصادية، ونيابة الجرائم الماسة بالثقة العامة، ونيابة الأمن الوطني، ونيابة الاعتداء على الأشخاص، ونيابة التعاون الدولي، ونيابة الادعاء العام، ونيابة الرقابة على السجون، ونيابة التفتيش.
النائب العام يلتقي رؤساء فروع #النيابة_العامة بالمملكة في محافظة ينبع.https://t.co/i6DP8LdPiu pic.twitter.com/VX7wL7ML1L— النيابة العامة (@bip_ksa) September 30, 2021
وقالت وكالة الأنباء السعودية في تقرير لها أمس الخميس إن «النيابة العامة في المملكة تهدف من خلال هذه الخطوة إلى مواكبة التطوير الذي تشهده البلاد على المستويات كافة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، واستمراراً لوتيرة التحديث في أجهزة النيابة العامة في ظل دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده».