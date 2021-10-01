تفاصيل إعلان النائب العام السعودي تدشين مسميات النيابات الجديدة

أعلن النائب العام في المملكة العربية السعودية سعود بن عبدالله المعجب مساء أمس الخميس مجموعة من النيابات الجديدة التي أضيفت لأول مرة لمنظومة النيابات القائمة في جهاز النيابة العامة، وهي نيابة النقض، ونيابة الاستئناف، وذلك بعد اعتمادها من مجلس النيابة العامة.

‎ ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن النائب العام السعودي في كلمة خلال الاجتماع السنوي لنيابات المملكة المنعقد في محافظة ينبع أمس الخميس، المسميات الجديدة للفروع والدوائر بعد تغيير مسمياتها وذلك وهي كالآتي: نيابة المرور، ونيابة البيئة، ونيابة الاتجار بالأشخاص، ونيابة الجرائم المعلوماتية، ونيابة الآداب العامة، ونيابة الأموال، ونيابة الأسرة والأحداث، ونيابة المخدرات، ونيابة الجرائم الاقتصادية، ونيابة الجرائم الماسة بالثقة العامة، ونيابة الأمن الوطني، ونيابة الاعتداء على الأشخاص، ونيابة التعاون الدولي، ونيابة الادعاء العام، ونيابة الرقابة على السجون، ونيابة التفتيش.

‏‎وقالت وكالة الأنباء السعودية في تقرير لها أمس الخميس إن «النيابة العامة في المملكة تهدف من خلال هذه الخطوة إلى مواكبة التطوير الذي تشهده البلاد على المستويات كافة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، واستمراراً لوتيرة التحديث في أجهزة النيابة العامة في ظل دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده».