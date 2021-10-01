رئيس التحرير

محمود مسلم

تفاصيل إعلان النائب العام السعودي تدشين مسميات النيابات الجديدة

كتب:

ثروت منصور
07:59 ص | الجمعة 01 أكتوبر 2021
أرشيفية

أرشيفية

أعلن النائب العام في المملكة العربية السعودية سعود بن عبدالله المعجب مساء أمس الخميس مجموعة من النيابات الجديدة التي أضيفت لأول مرة لمنظومة النيابات القائمة في جهاز النيابة العامة، وهي نيابة النقض، ونيابة الاستئناف، وذلك بعد اعتمادها من مجلس النيابة العامة.

‎ ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن النائب العام السعودي في كلمة خلال الاجتماع السنوي لنيابات المملكة المنعقد في محافظة ينبع أمس الخميس، المسميات الجديدة للفروع والدوائر بعد تغيير مسمياتها وذلك وهي كالآتي: نيابة المرور، ونيابة البيئة، ونيابة الاتجار بالأشخاص، ونيابة الجرائم المعلوماتية، ونيابة الآداب العامة، ونيابة الأموال، ونيابة الأسرة والأحداث، ونيابة المخدرات، ونيابة الجرائم الاقتصادية، ونيابة الجرائم الماسة بالثقة العامة، ونيابة الأمن الوطني، ونيابة الاعتداء على الأشخاص، ونيابة التعاون الدولي، ونيابة الادعاء العام، ونيابة الرقابة على السجون، ونيابة التفتيش.

‏‎وقالت وكالة الأنباء السعودية في تقرير لها أمس الخميس إن «النيابة العامة في المملكة تهدف من خلال هذه الخطوة إلى مواكبة التطوير الذي تشهده البلاد على المستويات كافة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، واستمراراً لوتيرة التحديث في أجهزة النيابة العامة في ظل دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده».

اقرأ المزيد:

النائب العام السعودي يحذر مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر

النائب العام السعودي يأمر بالقبض على مطلق النار في «حي عرقة» بالرياض

النائب العام السعودي يصدر قرارا بشأن "فيديو التحرش"

النائب العام يعقد لقاء ثنائيا مع نظيره السعودي