خالد عكاشة: إجهاض إحياء الإخوان صفعة للتقارير المسيسة من دول خارجية

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن ما قامت به قوات الأمن المصرية بالقبض على أفراد من الجماعة الإرهابية الذين كانوا يقوموا بالتخطيط على إعادة إحياء نشاط تنظيم الإخوان الإرهابي في مصر نتاج جهد مضنٍ بذلته الأجهزة الأمنية في البحث والتحري والتعقب حتى التوصل إليهم وإلقاء القبض عليهم.

عكاشة: ضربة اليوم وضحت ما تواجهه قوات الأمن من صعاب

وأضاف «عكاشة»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان على قناة «DMC»، أن ما قامت به أجهزة الأمنية ضربة أمنية سليمة واستباقية تدفع المواطنين دائما للفخر لما تقوم به الأجهزة الأمنية لحماية مقدرات الدولة، «ضربة واحدة النهاردة قربت للرأي العام المصري والعالمي ما تواجهه القوات الأمنية المصرية من صعاب».

وأوضح أن جماعة الإخوان تشترك مع الكثير من أجهزة المخابرات العالمية وتعمل لمصالحهم على مر السنين، أي منذ وقت تأسيس الجماعة، حتى اليوم، لزعزعة الاستقرار المصري.

عكاشة: الضربة تصفع التقارير المسيسة من دول خارجية

وأكد أن القضية الأخيرة ترد بصفعة شديدة على كافة التقارير المسيسة التي صدرت من دول خارجية وتحدثت عن أن الأمن المصري يستهدف رجال الأعمال، «صفوان ثابت أحد رجال الأعمال وكان فعلا متورط بالقضية، وكشفت الداخلية عن تورطه في مخطط إحياء نشاط الإخوان الإرهابي بضبط ملايين الدولارات».

وتابع: «يجب على أعضاء الجماعة في الداخل والخارج أن يشاهدوا التطورات لما حدث، فما تم الكشف عنه مؤخرا اكتشاف كبير أمام الرأي العام المصري والأجنبي بضبط العناصر المتورطة في الترويج للفكر الإرهابي، وحاليا جميعهم يعانون من ضربات متتالية وهو أمر يدل على أن الجماعة تريد الإضرار بالدولة المصرية وهو الأمر الذي يختلف عليه اثنان».