معلومات عن نجلاء بودن رئيسة وزراء تونس.. أول امرأة عربية تتولى المنصب

كلّف رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، اليوم الأربعاء، نجلاء بودن حرم رمضان بتشكيل حكومة جديدة، لتكون أول سيدة تتولى هذا المنصب عربيا، وذلك على أن يتم تشكيل الحكومة في أقرب وقت، عملا بأحكام الأمر الرئاسي عـدد 117 لسنة 2021، والمؤرخ في 22 سبتمبر 2021، والمتعلق بتدابير استثنائية خاصة على الفصل 16 منه، وفقا لبيان صادر عن الرئاسة التونسية.

وقالت إذاعة «موزاييك أف إم» التونسية، إن رئيسة الوزراء الجديدة نجلاء بودن رمضان من مواليد 1958، وتعمل كأستاذة تعليم عالي في المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس، مختصّة في علوم الجيولوجيا، وتعمل حالياً ضمن تنفيذ خطة برامج البنك الدولي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وذكرت الإذاعة التونسية أن رئيسة الوزراء الجديدة عُينت كمديرة عامة مكلفة بالجودة بوزارة التعليم العالي سنة 2011، كما عملت في منصب رئيسة وحدة تصرف حسب الأهداف بالوزارة ذاتها، وكُلّفت بوظيفة في ديوان وزير التعليم العالي السابق شهاب بودن سنة 2015.

قيس سعيد: أضعنا كثيرا من الوقت

من جانبه، ذكر قيس سعيد في كلمة له خلال استقبال رئيس الوزراء الجديدة: «لقد أضعنا الكثير من الوقت، ويجب العمل بسرعة لتكوين الفريق الحكومي».

وأضاف الرئيس التونسي، أن الفريق الحكومة الجديدة يحب أن يعمل على مكافحة الفساد، ثم الاستجابة لمطالب التونسيين والتونسيات من الصحة والتعليم والنقل والحياة الكريمة.

وتابع أنه يجب على الفريق الحكومي البدء في العمل بسرعة بعد أن أضاعوا الوقت في الصراعات، وتحولت العديد من المؤسسات إلى حلبات تسيل فيها الدماء.

وجاء تعيين رئيسة للحكومة في إطار أولى الخطوات ضمن خارطة الطريق عقب قرارات استثنائية أعلنها سعيد في 25 يوليو الماضي، تقضي بتجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة نوابه وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي.