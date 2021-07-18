بسبب الفيضانات.. إعلان حالة الطوارئ في ولاية بافاريا العليا بـ ألمانيا

أعلنت السلطات الألمانية، حالة الطوارئ في ولاية بافاريا العليا الإدارية، بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار الغزيرة.

وقال ممثل مركز التحكم الموحد في «تراونستين» الواقعة في الجزء الجنوبي الشرقي من بافاريا، أمس السبت، إن هناك الكثير من الانهيارات الأرضية الآن، وفرق الإنقاذ مثقلة بالعمل، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأشار المسؤول الألماني، إلى أن مناطق: بيرشتسجادن وبيستشوفسوينسن في جنوب شرقي الولاية، تأثرت بشكل كبير نتيجة الفيضانات، حيث جرى إخلاء بعض المنازل من قاطنيها خشية عواقب الانهيارات الأرضية.

وحث ممثل مركز التحكم الموحد، السكان على مغادرة الطوابق السفلية وتجنب الشوارع، حيث تتدفق المياه من خلالها.

ويشارك 850 جنديا من الجيش الألماني في إزالة آثار الكارثة في مناطق غرب البلاد.

الفيضانات تصل إلى «مقاطعة سكسونيا السويسرية» على الحدود بين ألمانيا والتشيك

من جانبها، قالت وسائل إعلام ألمانية، إن الفيضانات وصلت إلى «مقاطعة سكسونيا السويسرية» على الحدود بين ألمانيا والتشيك، حيث عزلت بلدات المنطقة وتوقفت حركة القطارات.

وأوضحت سلطات المقاطعة، أن الأمطار الغزيرة التي استمرت لمدة 24 ساعة، أدت إلى فيضانات في سكسونيا سويسرا، حيث تأثرت بشكل خاص، مناطق «نويشتاد وسيبنيتز وباد شانداو ورينهاردتسدورف شون وجوريش».

وأكدت سلطات المقاطعة، أن خدمة السكك الحديدية بين باد ستشاندوي في ألمانيا وديسين في جمهورية التشيك، قد توقفت، فيما نقلت مصادر صحفية ألمانية عن ممثل مركز العمليات في وزارة الداخلية في ساكسونيا، أن السلطات الألمانية تعتبر الوضع متوترا، لكن يمكن التحكم فيه.

وغمرت مياه الأمطار الأقبية والشوارع، في «ولاية سكسونيا الشرقية»، وأبلغت خدمات الإنقاذ السكان بمغادرة المناطق المنخفضة، عقب أنباء عن حدوث فيضانات في غربي البلاد.

مركز «رصد الزلازل الأورومتوسطي»: الهزة وقعت على عمق 10 كيلومترات

وفي بنما، ضرب زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريخت جنوب البلاد، أمس السبت، وقال مركز «رصد الزلازل الأورومتوسطي»، إن الهزة وقعت على عمق 10 كيلومترات، فيما تم الإبلاغ عن هزة بقوة 6.0 درجة في وقت مبكر بعد ظهر أمس السبت، بالقرب من كانيجوا بروفينسيا دي شيريكي في بنما.

من جانبه، أشار مركز «الأبحاث الألماني لعلوم الأرض»، إلى شعور السكان بالهزة كونها على عمق قريب من السطح، فيما لم تتسبب الهزة بأضرار أو سقوط ضحايا.

وذكرت هيئة «المسح الجيولوجي» الأمريكية أن الهزة كانت على بعد حوالي 70 كيلومترا شمالي العاصمة بنما سيتي، التي نادرا ما تشهد نشاطا زلزاليا، موضحة أنها كانت على عمق 27 كيلومترا بالقرب من مدينة سانتا إيزابيل الساحلية.

وقال شاهد عيان، إن الهزة أدت إلى تأرجح المباني في بنما في ساعة مبكرة من صباح أمس السبت.