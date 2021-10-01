قصة حجاب سناء خان وزواجها من داعية إسلامي.. حلا شيحة «النسخة الهندية»

من القاهرة إلى مومباي، مقر «بوليوود» أو السينما الهندية، تشابهت عادة بعض النجمات في ترك الساحة الفنية بشكل أو بآخر واللجوء إلى ارتداء الحجاب، فلم تكن حلا شيحة أو حنان ترك أو شمس البارودي وغيرهن الوحيدات في هذا الأمر، إلا أن أيضا هناك بعض نجمات بوليوود تخلين عن الفن والنجومية من أجل حجابهن، وكان أبرزهن النجمتان الهنديتان زيرا وسيم، وسناء خان.

سناء خان «تحجبت» وتزوجت الداعية الهندي أنس سعيد

عرفت سناء خان بالظهور بأفلام بوليوود، والقيام بالأدوار الجريئة ولكنها فاجئت الجميع العام الماضي بارتداء الحجاب واعتزال الفن نهائيا وكتبت خطابا طويلا عبر «إنستجرام» عن أنها تحتاج للتقرب، ومن ثم أعلنت زواجها من الداعية الديني الهندي أنس سعيد، ومسحت صورها من على الإنستجرام بدون حجاب، وتعد قصة تدين سناء خان وارتدائها الحجاب وزواجها من داعية ديني تشبه كثيرا قصة حلا شيحة.

زيرا وسيم ارتدت النقاب وقدمت أغاني دون إظهار وجهها

زيرا وسيم ممثلة هندية قدمها للسينما الهندية الفنان الهندي الشهير عامر خان، بفيلم «سيكريت سوبر ستار»، وحقق الفيلم نجاحا كبيرا للغاية، فضلا عن جماهيرية الفيلم، وخاصة أن قصة الفيلم كانت تتحدث عن فتاة موهوبة بالغناء ولكنها عائلتها تعارض الغناء، ثم ارتدت الفتاة النقاب وغنت على وسائل التواصل الاجتماعي دون أن يرى أحدا وجهها، ونافست بمسابقة للغناء وحصلت على الجائزة، فحثت قصة الفيلم روح المثابرة لكل الشباب، لذا أعجب الفيلم الجمهور وأثارت قصته الجدل بين مؤيد ومعارض وكان أداء زيرا مبهرا للغاية، ونالت إعجاب الجميع من النقاد والجمهور، على الرغم أن عمرها كان لا يتعدى 18 عاما حينها، وتبناها فنيا عامر خان وظهرت معه بفيلم ديجال أيضا، وحصلت على البطولة أيضا في فيلم «ذا سكاي ايز بينك» بطولة النجمة العالمية «بريانكا شوبرا».

وأثناء تصوير الفيلم أعلنت « زيرا وسيم» الاعتزال نهائيا وارتداء الحجاب، ما وضع صناع الفيلم في مأزق ولكنها أخبرتهم أنها سوف تكمل الفيلم احتراما لهم، وبالفعل بعد هذا الفيلم نفذت قرارها، وحينما تم سؤالها عن سبب ارتدائها الحجاب واعتزالها نهائيا، قالت إنها فعلت ذلك من أجل دينها وتجد أن هذا أفضل لها للتقرب من الله، ومنذ أن اعتزلت وارتدت الحجاب لم تظهر أو تشارك بأي عمل فني، وحذفت كل صورها حتى الآن من على «الإنستجرام» ودائما تنشر فقط نصائح دينية أو منشورات دينية وما شابه.