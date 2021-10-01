حمو بيكا ينشر فيديو له بـ«اللحمة والساطور»: تعبنا وشقينا «فيديو»

نشر مؤدي المهرجانات حمو بيكا عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، فيديو له وهو يعمل بيده داخل مطعمه ويقطع اللحوم، وقال خلال الفيديو «أنا عيلتي كلها سنانين وجزارين».

وعلق بيكا على الفيديو قائلا «من صغرنا تعبنا وشقينا عشان نعرف نعيش، عشان منقولش لحد اديني.. عشان نرفع راس أهالينا وسط الناس».

وأضاف «ماخدنهاش بالساهل والله.. اتمرمطنا كتير وتعبنا كتير، ولسه بنعافر وبنتعب وبنشقى وبنقف على شغلنا بإيدينا زي ما كنا بنسعى عشان ربنا يكرمنا في الأغاني والمهرجانات».

وتابع بيكا «بنسعى برضه عشان ربنا يكرمني في مشروعي وبشتغل فيه بإيدي وبتعب مع الناس اللي شغاله في المكان ولو مش مصدق روح وشوف بعينك».

واختتم قائلا: «أسعى وصدقني هتلاقي ربنا بيفتحلك ألف طريق وطريق بس متتعبش.. لكل مجتهد نصيب».

حمو بيكا يستعد لافتتاح مطعمه الثاني

ويستعد مؤدي المهرجانات حمو بيكا، لافتتاح مطعمه الثاني في منطقة 6 أكتوبر، وأعلن ذلك عبر موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، استعداده لافتتاح الفرع الثاني من مطعمه، قائلا «قريباً افتتاح ثاني فرع من مطعمي داخل سيتي بارك 6 أكتوبر، انتظروا أقوى افتتاح قريباً جدا».

وكان افتتح بيكا الشهر الماضي أول فرع لمطعمه في الإسكندرية، وقد لاقى المطعم إقبالا جماهيريا كبيرا من محبي حمو بيكا والذي يتواجد داخل المطعم معظم الوقت.