«ماكرون» يهاجم رئيس وزراء مالي على خلفية خطاب الأمم المتحدة

هاجم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بشدة رئيس وزراء مالي تشوجويل كوكالا مايجا بسبب الاتهامات التي ساقها ضد باريس وقال فيها إن فرنسا بصدد التخلي عن باماكو، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقال ماكرون، لإذاعة فرنسا الدولية «أر إف إي»، على هامش مأدبة عشاء أقيمت في الرئاسة الفرنسية «قصر الإليزيه» بمناسبة اختتام موسم «إفريقيا 2020»: «لقد صُدمت. هذه التصريحات غير مقبولة في وقت أقيم فيه يوم أمس تكريم وطني لماكسيم بلاسكو (الجندي الفرنسي الذي قُتل في مالي في 24 سبتمبر)، هذا غير مقبول. إنه مخز».

ماكرون: شرعية حكومة مالي الحالية المنبثقة من انقلابين باطلة

وأضاف ماكرون، أنه يدرك أن الماليين لا يفكرون كذلك، وأن شرعية الحكومة الحالية المنبثقة من انقلابين شهدتهما البلاد منذ 2020 هي باطلة ديموقراطيا.

وأوضح الرئيس الفرنسي: «نحن متطلّبون لأننا ملتزمون ونريد محاربة الإرهاب وتعزيز الأمن نحن هناك لأن دولة مالي طلبت منا ذلك»، وأشار ماكرون، إلى أنه بدون باريس ستكون مالي في أيدي الإرهابيين.

وكان رئيس وزراء مالي، قال في وقت سابق، في خطاب ألقاه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة السبت الماضي، إن إعلان الرئيس الفرنسي، في يونيو الماضي إعادة تنظيم الوجود العسكري الفرنسي في مالي هو نوع من التخلي عن باماكو في منتصف الطريق.

تعديل وزاري في كينيا يشمل وزارات الدفاع والطاقة

وفي كينيا، أعلن رئيس البلاد أوهورو كينياتا، أمس الخميس، إجراء تعديل وزاري مصغر في حكومته؛ شملت وزارات الدفاع ونقل السلطات والطاقة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وقالت الرئاسة الكينية في بيان، إنه تم تعيين مونيكا جوما التي كانت تشغل منصب وزيرة الدفاع وزيرة للطاقة، وتشارلز كيتر الذي كان يتولى حقيبة وزارة الطاقة وزيراً لنقل السلطات، ويوجين وامالوا وزير التفويض السابق وزيراً للدفاع.