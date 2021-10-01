خطبة الجمعة اليوم تتحدث عن «إعمال العقل» والأوقاف تفتتح 10 مساجد (فيديو)

تتناول خطبة الجمعة اليوم، 24 صفر 1443 هجريا، الموافق 1 أكتوبر 2021، لوزارة الأوقاف موضوع «إعمال العقل في فهم النص، الإمام أبو حنيفة ومدرسته الفقهية أنموذجا»، حيث نشرت الوزارة نص موضوع الخطبة، كما قامت ببث تسجيل صوتي في إطار سلسلة الخطب الصوتية التي تقوم بتدشينها، وتعد هذه هي الخطبة الصوتية السادسة، ضمن سلسلة الخطب التي بدأت فيها الوزارة عبر قناتها بموقع «يوتيوب»؛ إذ سبقتها 5 أخريات بثت حملت عناوين «المواساة في القرآن الكريم، حق الوطن والمشاركة في بنائه، والوفاء وحفظ الجميل، والسلام مع النفس والكون، وقيمة الاحترام».

خطبة الجمعة اليوم

وتضمن نص موضوع خطبة الجمعة اليوم الذي أعلنته وزارة الأوقاف عن «إعمال العقل في فهم النص، الإمام أبو حنيفة ومدرسته الفقهية أنموذجا» أن الإسلام اهتم بالعقل اهتماما بالغا، وذلك لأن العقل مناط التكليف، كما أن حفظه مقصد عظيم من مقاصد الشريعة الإسلامية، وأحد الكليات الست التي اتفقت الشرائع والأديان كافة على حفظها.

افتتاح مساجد جديدة

وبالإضافة إلى خطبة الجمعة اليوم لوزارة الأوقاف فمن المقرر أن تقوم الوزارة بافتتاح 10 مساجد جديدة اليوم، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه منذ 1 يوليو الماضي حتى تاريخه 206 مساجد، منها 183 مسجدًا جديدًا «إحلالًا وتجديدًا»، و23 مسجدًا صيانًة وترميمًا، بحسب بيان الوزارة.

وبعد أن عممت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة اليوم على أئمتها بعنوان «إعمال العقل في فهم النص، الإمام أبو حنيفة ومدرسته الفقهية أنموذجا» فإنه من المقرر افتتاح المساجد الآتية:

مديرية أوقاف الدقهلية

الشهداء بميت على – المنصورة

الشرقي بطناح- المنصورة

مندور بميت الخولي – منية النصر

مديرية أوقاف الأقصر

عمربن الخطاب- نجع الضمان- الطود

المصطفى– العبور- الطود

مديرية أوقاف شمال سيناء

الإسراء – العريش بجوار ميدان الرفاعي

مديرية أوقاف الوادي الجديد

أسمنت الكبير– الداخلة

أفطيمة الغربية- الداخلة

مديرية أوقاف البحيرة

العمري الرحمانية

مديرية أوقاف بني سويف

الرحمن الشرقي - رياض باشا – مركز بني سويف