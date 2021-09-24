المواساة.. موضوع خطبة الجمعة الموحدة بمساجد أسيوط

أكد الدكتور عاصم قبيصى وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط أن موضوع خطبة الجمعة الموحدة بمساجد أسيوط اليوم تحت عنوان: «المواساة في القرآن الكريم»، مشددا على جميع الأئمة الإلتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا تزيد الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، منوها إلى ثقته في سعة أفق الأئمة العلمي والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف أنه جرى تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المديرية برئاسة مدير الدعوة لمتابعة خطبة الجمعة واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتنبيه على عدم تجاوز الوقت المقرر للخطبة، والإلتزام بالموضوع المحدد من قبل الوزارة.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، أنه جرى التأكيد على مراعاة علامات التباعد والإلتزام بالكمامة، وعدم فتح دورات المياه، وعدم فتح الأضرحة، أو إقامة مناسبات اجتماعية بأية صورة من الصور، سائلا الله العلي القدير أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد.

خطورة حرق المخلفات الزراعية على صحة إالمواطنين

وفى سياق آخر ذكر وكيل الوزارة، أنه جرى التنبيه على الأئمة والخطباء التنويه في الخطبة الثانية عن توعية المواطنين بخطورة حرق المخلفات الزراعية على صحة المواطنين والمجتمع والتلوث البيئي، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار الدور الدعوي والثقافي والاجتماعي لمديرية أوقاف أسيوط والتعاون المشترك بين المديرية وفرع جهاز شئون البيئة بأسيوط.

حركة تنقلات بين مديري الإدارات الفرعية

ومن جانب آخر أكد الدكتور عاصم محمود قبيصي، وكيل الوزارة، أن هناك حركة تنقلات قريبة بين مديري الإدارات الفرعية وذلك لتنشيط الدور الدعوي بالإدارت وحسب ما تقتضيه مصلحة العمل.