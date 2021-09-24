خطبة الجمعة اليوم.. وزير الأوقاف يتحدث عن المواساة في القرآن الكريم

تتناول خطبة الجمعة اليوم، موضوع المواساة في القرآن الكريم، وفي هذا الصدد نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الأوقاف على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مقالا للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أكد فيه اهتمام الإسلام بخُلق المواساة، وجبر الخواطر، وتأمين الخائفين، والوقوف بجانب الضعفاء، فشريعة الإسلام مبنية على الرحمة والرأفة والمواساة.

خطبة الجمعة اليوم

وواصل وزير الأوقاف حديثه عن موضوع خطبة الجمعة اليوم عن المواساة في القرآن الكريم قائلا: وقد واسى الحق سبحانه نبيه وحبيبه ومصطفاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أكثر من موضع من الذكر الحكيم، حيث يقول سبحانه: «وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ» (الطور : 48)، ويقول سبحانه: «فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ» (فاطر : 8).

المواساة في القرآن الكريم

واستدل أيضا وزير الأوقاف ببعض آيات القرآن الكريم في معرض حديثه عن خطبة الجمعة اليوم بخصوص المواساة في القرآن الكريم ومنها قول الله سبحانه: «وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ * إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ» (النحل:127)، ويقول سبحانه «فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا» (الكهف : 6)، ويقول سبحانه: «لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ» (الشعراء)، ويقول سبحانه: «قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُۥ لَيَحْزُنُكَ ٱلَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآَيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ» (الأنعام : 33).

مواساة موسى

وتطرق وزير الأوقاف في مثاله عن موضوع خطبة الجمعة اليوم، إلى سيدنا موسى حيث قال: وواسى الحق سبحانه سيدنا موسى عليه السلام حين خرج خائفًا يترقب، فسخر له من احتضنه وآواه، حيث يقول سبحانه: «فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ» (القصص : 25)، وواسى أم موسى عليه السلام حين خافت على سيدنا موسى عليه السلام، فقال سبحانه: «وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ» (القصص : 7)، وقال سبحانه: «فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ» (القصص : 13).

السيدة مريم

ثم تطرق أيضا في موضوع خطبة الجمعة اليوم، إلى السيدة مريم، وواصل وزير الأوقاف قائلا: وواسى المولى عز وجل السيدة مريم عليها السلام، عندما قالت في لحظة عصيبة: «يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا» (مريم: 23)، فجاءت المواساة في قوله تعالى: «فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا * وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا * فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا» (مريم: 24 - 26).

وأشار «جمعة» إلى أنه قد عظم الحق سبحانه وتعالى إحسان الإنسان لأخيه الإنسان ومواساته له، واستدل وزير الأوقاف في حديثه عن موضوع خطبة الجمعة اليوم بقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل في الحديث القدسي: «إنَّ اللَّهَ عزَّ وجلَّ يقولُ يَومَ القِيامَةِ: «يا ابْنَ آدَمَ مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِي، قالَ: يا رَبِّ كيفَ أعُودُكَ؟ وأَنْتَ رَبُّ العالَمِينَ، قالَ: أما عَلِمْتَ أنَّ عَبْدِي فُلانًا مَرِضَ فَلَمْ تَعُدْهُ، أما عَلِمْتَ أنَّكَ لو عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِي عِنْدَهُ؟ يا ابْنَ آدَمَ اسْتَطْعَمْتُكَ فَلَمْ تُطْعِمْنِي، قالَ: يا رَبِّ وكيفَ أُطْعِمُكَ؟ وأَنْتَ رَبُّ العالَمِينَ، قالَ: أما عَلِمْتَ أنَّه اسْتَطْعَمَكَ عَبْدِي فُلانٌ، فَلَمْ تُطْعِمْهُ؟ أما عَلِمْتَ أنَّكَ لو أطْعَمْتَهُ لَوَجَدْتَ ذلكَ عِندِي، يا ابْنَ آدَمَ اسْتَسْقَيْتُكَ، فَلَمْ تَسْقِنِي، قالَ: يا رَبِّ كيفَ أسْقِيكَ؟ وأَنْتَ رَبُّ العالَمِينَ، قالَ: اسْتَسْقاكَ عَبْدِي فُلانٌ فَلَمْ تَسْقِهِ، أما إنَّكَ لو سَقَيْتَهُ وجَدْتَ ذلكَ عِندِي» (صحيح مسلم).