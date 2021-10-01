«المهندسين» تناقش تأهيل شبابها لسوق العمل عبر ندوة «أونلاين»

أعلنت نقابة المهندسين عن تنظيم ندوة «أونلاين»، من خلال لجنة الشباب، بعنوان خريطة المستقبل «خطة عمل اختراق سوق العمل»، يحاضر فيها المهندس تامر خليل، وذلك اليوم الجمعة 1 أكتوبر في تمام الثامنة مساءً.

اختراق الشباب لسوق العمل

وقالت النقابة في بيان، إن الندوة تدور حول كيفية اختراق شباب المهندسين للحياة العملية والمهارات المؤهلة لسوق العمل، موضحة أنه يمكن التسجيل للمشاركة في الندوة من خلال الرابط التالي من هنـــا

في السياق ذاته، شهد وفد من نقابة المهندسين، افتتاح تطوير معامل البحث العلمي بكلية الهندسة في شبرا بجامعة بنها، وضم الوفد كل من المهندس الاستشاري هشام أبو سنة، رئيس نقابة مهندسين القاهرة، والمهندس أحمد حشيش، أمين الصندوق المساعد والمتحدث الإعلامي للنقابة العامة والمهندس جون غالي، عضو مجلس نقابة القاهرة.

التعاون مع هندسة شبرا

وأكد المهندس أحمد حشيش على ترحيب نقابة المهندسين بالتعاون مع «هندسة شبرا»، لافتا إلى أن النقابة تهتم كل الاهتمام بالبحث العلمي والتعليم الهندسي وتطوير مهنة الهندسة، وقد خطت خطوات فعلية على الأرض مع وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات، لتطوير منظومة التعليم وتقليل عدد الخريجين تماشيا مع احتياجات سوق العمل، ومن أهم لجانها لجنة التعليم الهندسي واللجنة العلمية، كما أن النقابة تولي اهتماما كبيرا لتدريب الخريجين لتأهيلهم لسوق العمل، مستشهدا بعمل عدة بروتوكولات هامة تخدم هذا المجال، ومنها توقيع بروتوكول مع وكالة الفضاء المصري.

فيما أشار الدكتور أيمن الشهابي، عميد كلية هندسة شبرا، إلى أن افتتاح تطوير المعامل جاء بالتزامن مع مرور 60 عاما على إنشاء هذه الكلية، مشيرا أن الكلية بها ما يقرب من 80 معمل وورش مختلفة، لافتا أن الكلية بها قسم نادر وهو قسم المساحة، ويعد الوحيد على مستوى الشرق الأوسط، مشددا أن الكلية تدعم بقوة البحث العلمي لخدمة المجتمع، ومهمتنا أن نخرج مهندسا قادرا على خدمة بلده ومجتمعه، مؤكدا «نحاول أن نكون بيت خبرة متكامل لخدمة محافظتي القليوبية والقاهرة».