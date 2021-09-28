المهندسين: منحة جديدة من «القومي للاتصالات» وآخر تسجيل 30 سبتمبر

أعلنت نقابة المهندسين المصرية عن منحة جديدة مقدمة من المعهد القومي للاتصالات لخريجي كليات الهندسة من جميع التخصصات بالجامعات والمعاهد العليا دفعات من 2012 إلى 2021، وأكدت النقابة بدء العد التنازلي لغلق باب التسجيل لشهر نوفمبر 2021 في «منحة شباب مصر الرقمية»، حيث من المقرر أن يتم غلق باب التسجيل في 30 سبتمبر الجاري.

منحة شباب مصر الرقمية

وطالبت نقابة المهندسين أعضائها بسرعة الحجز نظرا لأن الأعداد محدودة، وأوضحت أنه من المقرر أن تتناول 7 مجالات وهي:

1-Networks, Security and Virtualization

2- Embedded Systems and IoT

3- Mobile Technologies

4- Information Technology

5- Fiber Optics

6- Cloud Computing

7- Career Development

قناة التليجرام

كما أكدت نقابة المهندسين يمكنك المتابعة على قناة التليجرام لمعرفة الشروط والتفاصيل من خلال الرابط التالي من هنـــا

وكانت النقابة قد أعلنت في وقت سابق عن منحة شباب مصر الرقمية لشهر نوفمبر 2021 للطلبة والخريجين من جميع التخصصات لكل محافظات مصر، وقالت النقابة في بيان لها «هدفنا تأهيل شباب الخريجين دفعات من 2012 حتى 2021 و طلاب السنوات النهائية لسوق العمل من خلال البرامج التدريبية المتخصصة في مجالي:

1- Information Technology

2- Career Development

وأشارت النقابة إلى أنه سوف يتم دراسة أكثر من وحدة تدريبية وفي مجالات مختلفة بأحد النظامين حسب احتياج الوحدة التدريبية إما الدراسة اون لاين live session أو الحضور للتدريب العملي على أحدث الأجهزة العلمية داخل مقرات المعهد القومي للاتصالات بفروع القاهرة (مدينة نصر - القرية الذكية).

وأشارت نقابة المهندسين إلى أن أبناء محافظات (المنوفية - الدقهلية - المنيا - سوهاج - قنا - أسوان) يمكنهم الحضور بفروع المعهد بمراكز إبداع مصر الرقمية (Creativa Innovation Hub) داخل الجامعات.

مزايا المنحة

وقالت النقابة إن مميزات المنحة تشمل:

- تطبيق عملي 100% على أجهزة المعامل بالمعهد.

- يحصل المتدرب على شهادة من المعهد القومي للاتصالات باجتياز البرنامج التدريبي بنجاح.

- شهادات أكاديمية من الشركات العالمية للوحدات المؤهلة للشهادات الدولية.

- مكافأة تحفيزية شهرية.